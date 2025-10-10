Минобороны РФ: за неделю сбиты 1719 дронов и ракета «Нептун»

За неделю уничтожено 1719 дронов и ракета «Нептун» за неделю
МО РФ: За неделю уничтожено 1719 украинских дронов
МО РФ: За неделю уничтожено 1719 украинских дронов

За последнюю неделю российские военные средства противовоздушной обороны уничтожили 1719 беспилотных летательных аппаратов и одну крылатую ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины. Об этом 10 октября сообщило Министерство обороны РФ в официальном пресс-релизе. По данным ведомства, российские войска также нанесли массированный и шесть групповых ударов по ключевым объектам инфраструктуры на территории Украины.

