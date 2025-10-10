Минобороны РФ: за неделю сбиты 1719 дронов и ракета «Нептун»

МО РФ: За неделю уничтожено 1719 украинских дронов
За последнюю неделю российские военные средства противовоздушной обороны уничтожили 1719 беспилотных летательных аппаратов и одну крылатую ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины. Об этом 10 октября сообщило Министерство обороны РФ в официальном пресс-релизе. По данным ведомства, российские войска также нанесли массированный и шесть групповых ударов по ключевым объектам инфраструктуры на территории Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!