18:36 11 мая 2017 0

Вопрос дня: кто из организаторов всей схемы (на фото слева направо Владимир Коньков и Владимир Тунгусов) будет отвечать перед жителями за недостачу воды во время пожара и в обычной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минстрой области согласовал ввод в эксплуатацию проблемного с точки зрения подключения к инфраструктуре жилого комплекса. Застройщик уверяет, что ресурса хватит всем — пока он не достроит весь объект до конца. Поставщики воды говорят, что произошло что-то невероятное — они не давали своего положительного заключения — а без него минстрой не мог согласовать документы застройщику. Факт остается фактом — воды в ПЖСК «Парковый» (поселок Рудный) может не хватить всем жителям.

Казалось, что наконец-то разрешился один из самых громких строительных скандалов этой зимы. Минстрой Свердловской области дал разрешение на ввод в эксплуатацию четырех домов в ПЖСК «Парковый». Застройщик — корпорация «Маяк» (Владимир Коньков), по мнению ведомства, предоставил все необходимые для этого документы.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию минстрой выдал в апреле. Данный документ выдается только при наличии подключения к сетям. Об этом журналисту «URA.RU» рассказал директор департамента информационной политики администрации губернатора Александр Иванов.

Конфликт тянулся несколько месяцев. В январе ввод в эксплуатацию ПЖСК срывался. Корпорация «Маяк» заявила, что МУП «Водоканал» отказалось подключать «Рудный» к системе водоснабжения и водоотведения. «Тем самым муниципальное предприятие сорвало сроки сдачи этого объекта. ПЖСК „Парковый“ закончил все строительные работы. Дом был подключен к газу. Оставалось только обеспечить жилой комплекс водой. Однако МУП „Водоканал“ отказалось это делать, несмотря на достигнутые ранее договоренности», — отмечалось тогда в обращении общественного движения «За Урал» (основатель, как и «Маяка», — экс-депутат Заксобрания Владимир Коньков). Его представители даже выходили на одиночные пикеты, чтобы заставить «Водоканал» подключить дом к воде.

Владимир Коньков, основатель корпорации, даже обращался к замгенпрокурора по УрФО Юрию Пономареву с просьбой подключить проблемный объект к воде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МУП «Водоканал» не соглашался — для нормального функционирования многоэтажного жилого комплекса переменной этажности необходимо было построить водонапорную башню и уложить трубы более широкого диаметра. Застройщик этого делать не захотел — ему казалось, что данные требования, как и сумма на их реализацию, избыточны. Сначала речь шла о сумме в 56 млн рублей, позже региональная энергокомиссия снизила цену до 36 миллионов. МУП не стал подписывать никакие документы, а «Маяк» не мог получить разрешение на ввод объекта в строй.

В конфликт вмешалась областная прокуратора — она вынесла представление сити-менеджеру Александру Якобу. В прокуратуре посчитали, что по вине «Водоканала» произошел срыв сроков сдачи жилого дома в эксплуатацию. В результате пострадали пайщики ПЖСК «Парковый», планировавшие получить там жилье, среди которых было 112 льготников. Проверка шла по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева, к которому с жалобой на действие коммунальщиков обратился Владимир Коньков.

Разрешение минстроя на ввод домов в эксплуатацию означает, что конфликт исчерпан. Правда, так считает только одна сторона — сам застройщик. Источники на рынке говорят, что

воды на весь дом не хватит.

«Позиция „Маяка“ в Рудном очень спорная — воды в поселке и так мало, и еще строится огромный шестисекционный комплекс переменной — от 10 до 11 — этажности. Воды им не хватит, на верхних этажах ее просто не будет. Если бы им хватало воды, договор „Водоканал“ заключал с „Маяком“ бы не на подключение, а на оказание услуг», — говорит строитель, знакомый с ситуацией на объекте.

«У нас сейчас нет никакого конфликта. Есть договор с «Водоканалом», а есть — договоренности. И то, и другое мы выполняем», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь организации Дмитрий Стародубцев. Позиция «Маяка» по Рудному следующая: на те четыре дома, что сейчас сдаются в эксплуатацию, воды хватит. А вот позже, когда будут построены все дома, застройщик и решит проблему — увеличит при надобности и мощность оборудования по подаче воды и переложит трубы. «Мы сейчас сдали только жилые квартиры.

Воды жильцам не хватит, если только все одновременно откроют воду. Но ведь так не бывает никогда», — говорят в корпорации.

В «Водоканале» считают по-другому и говорят, что пока не ведут никаких работ по стройке объектов водоснабжения объектов «Маяка» в Рудном. Тут поясняют, что подключение и работы по подключению компания им не оплачивает.

«Возможность подключения к воде определяет наше предприятие, это мы — гарантирующая организация. Договор на подключение воды к новому объекту был заключен на основании сведений, которые предоставил заказчик. Это он заложил и число квартир, и примерный водоразбор. К тому же в его документах прописано, что сдача будет идти единым спусковым комплексом, а не частями. Именно поэтому в техусловиях ПЖСК „Парковый“ есть и башня, и широкие трубы. Менее мощное оборудование просто не позволит подать воду на высокие этажи. Без этого жители всех квартир выше третьего этажа будут получать холодную воду только в дневные часы. Во время активного водоразбора давления хватит только для первых этажей», — говорят в пресс-службе МУП. Тут заявляют, что с застройщиком действительно был заключен договор, однако он проплатил только 15% от необходимых сумм.

Воды на тушение пожаров в многоэтажке тоже может не хватить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По сведениям «URA.RU», в ресурсоснабжающей организации очень удивились тому, что минстрой дал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса в Рудном — никаких актов о вводе в эксплуатацию тут не подписывали. «Законодательство обязывает „Водоканал“ выполнить все необходимые действия для соблюдения технических условий в течение 18 месяцев после подписания договора о подключении. Учитывая дату подписания договора, предварительный срок сдачи работ — до июля 2018 года», — поясняют в пресс-службе МУП.

«По информации минстроя, к водоснабжению объект подключен, все необходимые документы для получения акта ввода застройщик предоставил», — рассказал журналисту «URA.RU» директор департамента информационной политики администрации губернатора Александр Иванов.

Самое оригинальное в этой ситуации, что минстрой области встал на сторону не просто «Маяка», а организации, давно конфликтующей с мэрией Екатеринбурга. Лидер последней Владимир Тунгусов уже год руководит администрацией губернатора Свердловской области, не отказался от опеки «Водоканала» и считается, что может повлиять и на новое руководство областного минстроя. Или сложившаяся ситуация показывает, что не может.

Загадка от главы минстроя Михаила Волкова: разрешение «Маяку» подписано по просьбе первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, против его воли или без его уведомления? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас вода на объекте действительно есть, но она поступает на объект в соответствии с договором на временное подключение для строительных нужд. «Это подключение отличается от водоснабжения по постоянной схеме ограничением подаваемого на объект ресурса. Кроме того, существующая система, к которой по временной схеме будет подключен ПЖСК „Парковый“ после заключения соответствующего договора, не обеспечивает все требования для соблюдения противопожарной безопасности», — говорят в Водоканале.

«Мы согласовали с пожарными, нам, если что, воды для тушения должно хватить», — говорят в корпорации «Маяк».