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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Челябинской области
22:15  30 мая 2017 0

«Места врачей продают за „откат“ в 100 тысяч рублей»

Молодой доктор расследует коррупцию в челябинских больницах. Результаты — в минздраве
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Верхняя Пышма. Клипарт, врач, прием у врача, участковый врач, терапевт
Молодой врач рассказывает о коррупции при реализации программы возвращения медиков в селаФото: Нина Калинина © URA.RU

В Челябинской области набирает обороты скандал с торговлей местами в сельских больницах. Интерес к ним вызван деньгами: каждому молодому специалисту по программе «Земской доктор» платят по одному миллиону рублей. Взамен они должны отработать в сельском медучреждении 5 лет, в противном случае сумму придется вернуть. Под Челябинском за места для приезжих докторов идет борьба, которой пользуются главврачи.

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По госпрограмме, молодой врач получает миллион рублей за трудоустройство в сельскую больницу
Фото: depositphotos.com © URA.RU

29-летняя врач-терапевт Ольга Терехова устроилась в кременкульскую амбулаторию Сосновской центральной райбольницы в 2014 году. Она расположена всего в нескольких километрах от Челябинска. Для многочисленных выпускников медицинского вуза это лакомый кусок: юридически устраиваешься на работу на селе и получаешь миллион, но живешь в мегаполисе. Терехова спокойно работала, пока не вышла из декрета заведующая медучреждением Евгения Павлова. Начальница через несколько месяцев уволила молодого врача, несмотря на ее беременность. Терехова предполагает, что с ней так поступили, поскольку уже подобрали человека, который заплатит «откат» с положенного по программе миллиона.

По словам молодого специалиста, она стала уже второй такой жертвой заведующей амбулаторией. Незадолго до нее вынуждена была уволиться другой врач-терапевт Оксана Зайцева, едва отработав пятилетний срок, позволяющий не возвращать миллион. На ее место приняли Валентину Даньшину, судимую за мошенничество с использованием служебного положения во время работы в Челябинске.

Сейчас, говорит молодой врач, пришла ее очередь освобождать место для нового «клиента» заведующей.

«По моей информации, мое место уже тоже кому-то обещано за 100 тысяч рублей „отката“», — считает Терехова.

Активный прессинг молодого специалиста начался в феврале. А в начале марта ее вызвали в кабинет заместителя главврача райбольницы Ольги Штейгервальд и как могли убеждали уволиться. «Павлова вместе с Штейгервальд кричали на меня, заставляли писать заявление. Я говорила, что беременна и не могу уйти», — продолжает Терехова.

10 марта молодому врачу вынесли сразу два два выговора — за прогул и за невыход к больному. Она попросила документы, на основании которых приняты такие жесткие решения, чтобы оспорить их, но ей отказали. С 5 мая Терехова ушла на больничный. Но в тот же день ее попросили выйти на работу, чтобы закрыть больничные своим пациентам. А через несколько часов вызвали в райбольницу и ошарашили — увольнение по статье.

Конфликт в Долгодеревенском Сосновского района с гастарбайтерами. Челябинск., больница сосновского района
Ситуацию с Сосновской больницей проверяет минздрав области
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Теперь не могу устроиться на работу: во-первых — беременная, во-вторых — запись в трудовой книжке. Еще и миллион будут заставлять возвращать. Я же в больнице чуть меньше трех лет тружусь — еще не отработала единовременную выплату», — продолжает Терехова. Женщина подала в суд на восстановление, обратилась с жалобами в Трудинспекцию по поводу своего увольнения, в прокуратуру из-за отказа начальства выдать все документы.

В обращении в минздрав области [все документы имеются в распоряжении редакции] Терехова прямо заявляет, что у ее начальницы Павловой имеется две судимости — за мошенничество и превышение полномочий. «Такие люди, как заведующая амбулаторией Павлова дискредитируют программу развития здравоохранения. Мой случай — не единственный. Я собираюсь доказать в суде, что Павлова торгует должностями врачей-«миллионников». Такая же ситуация есть и в других больницах:

главврачи намеренно держат свободные ставки и ищут молодого специалиста, который заплатит «откат» с миллиона. Или увольняют отработавших пять лет, чтобы найти нового «миллионника»», — добавила молодой врач.

По схожим обвинениям отстраняли главврача Красноармейской райбольницы Дмитрия Балабанова. Сейчас над идет суд.

В среде медиков говорят, что случаи торговли местами случаются крайне редко. «Деньги, выделяемые из бюджета по госпрограмме, очень жестко контролируются. Да и специалиста на село не найти. Исключение — это районы рядом с Челябинском. В том же Миасском [административный центр Красноармейского района] или Долгодеревенском [административный центр Сосновского района] можно работать, приезжая из Челябинска. Там за места может быть конкуренция. А раз есть спрос, могут быть и злоупотребления. Но это исключение из правил», — сказал один из челябинских главврачей, попросивший не называть его имени.

Заведующая кременкульской амбулаторией Евгения Павлова, которую обвиняет героиня материала, отказалась общаться с корреспондентом «URA.RU» на эту тему. «Вся информация через главврача райбольницы», — заявила она. Дозвониться до главврача Алексея Овчинникова не удалось — никто не брал телефон. Зато его заместитель Ольга Штейгервальд по телефону призналась, что она с Павловой вызывала к себе в кабинет Терехину. Правда, категорически отказалась озвучивать подробности. «Терехина — аферистка, потому что пишет и говорит неправду. Ей было сказано, что… Но никто ее не склонял. Что такое склоняли — посмотрите в словаре. Мы не принуждали. Мы будем жаловаться на Терехину в прокуратуру и суд», — заверила Штейгервальд.

Руководитель пресс-службы Миндрава Челябинской области Мария Хворостова подтвердила, что обращение Тереховой о торговле местами в больнице поступило и внимательно изучается специалистами ведомства. «Обращение зарегистрировано и взято в работу. Ее проблемой занялось управление кадрового и правового обеспечения Минздрава. Ответ будет готов уже в ближайшие дни», — добавила Хворостова.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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