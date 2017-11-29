Теперь на УГМК работает Маша с «Уралмаша»

10:00 29 ноября 2017 0

«Уралмашзавод» — вотчина Алексея Свалова, который приводит в УГМК проверенные кадры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кадровая революция в пиар-блоке УГМК продолжается. Очередным шагом медного холдинга стал «трансфер» ведущего специалиста пресс-центра «Уралмашзавода» — Марии Васениной (Козловой). Полученную на руки трудовую книжку девушка продемонстрировала на своей странице в Facebook еще 18 ноября, а уже 27 ноября опубликовала в Instagram первое фото с нового места работы.

Журналистка Мария Козлова начала работать в пресс-службе УГМК, завершив карьеру в пиар-отделе «Уралмашзавода» Фото: страница в Instagram Марии Козловой-Васениной

Назначение Марии Васениной стало очередным этапом обновления пресс-службы, которое устроил новый начальник управления общественных связей Алексей Свалов. Придя в компанию в середине сентября с должности все того же антикризисного пиарщика «Уралмашзавода», он первым делом вывел из штата всех работавших на тот момент сотрудников управления.

Чуть позже стало известно о том, что контракт с прежним руководителем управления общественных связей, Виктором Белимовым, продлен не был, а на место своего заместителя Свалов пригласил бывшего замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Нину Пелевину.

В «прощании» на своей странице в Facebook Виктор Белимов, разделивший СМИ по принципу личного уважения и неуважения и создавший массу конфликтов с пулом некогда лояльных компании медиаресурсов, поблагодарил замгендиректора УГМК Владимира Белоглазова (с чьими сторонниками и воевал), который в 2010 году рискнул доверить ему пресс-службу, и его коллегу Евгения Брагина (при чьей поддержке конфликтовал с журналистами), «счастье работы с которым останется в памяти навсегда». «Я желаю удачи Алексею Свалову — пусть все получится, как он хочет. Я открыт для обсуждения разных проектов и идей», — резюмировал Белимов, уточнив, что может остаться работать в структурах УГМК.

Алексей Свалов (слева) пополняет свое новое управление знакомыми и проверенными в работе людьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кадровая рокировка в профессиональном сообществе была воспринята спокойно, тем громче прозвучали высказывания руководителей двух СМИ, имевших в отличие от коллег расположение Белимова.

«Один из лучших руководителей пресс-служб, с которыми мне приходилось сотрудничать за все годы работы в СМИ, — это Виктор Белимов из УГМК. Человек из прессы, который прекрасно понимал задачи редакций и нас, журналистов. И одновременно честно объяснял тонкости его „лагеря“ — гигантской металлургической корпорации со сложной бюрократической процедурой выбора и согласования тем для медиа… Когда Виктор работал в УГМК, я к нему всегда обращался на вы. Но сегодня напишу: Витя, ты крутой! Повезет той компании, представителем которой ты станешь. А мы — поддержим!» — написал на своей странице в соцсети бывший главред Е1 Ринат Низамов.

Коллегу поддержал руководитель «66.ру» и «РБК.Екатеринбург» Богдан Кульчицкий: «Виктор Белимов — надежный человек. Он мужчина. Он не бросается словами и делает, что обещал. Он способен воспринять идею и развить ее. У него живой ум. Он профессионал. Ему не надо долго ничего объяснять — он подхватит. Он умеет находить выходы и решения. Он интересен. С ним можно общаться часами и не устать. У него есть чувство юмора. Он ироничен и вместе с тем добр. Доброта позволяет ему держать удар. Ему можно доверять. Я рад, что могу назвать его товарищем и даже другом».

Узнать о дальнейших планах по обновлению подразделения у самого Алексея Свалова пока не удалось. Мария Васенина также пока не комментирует свой переход. Известно, что был сменен и фотограф пресс-службы: место Павла Козионова занял Роман Байкалов.