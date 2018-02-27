Сегодня мэрия Екатеринбурга попробует получить компромат на оппонентов

08:35 27 февраля 2018 0

В Екатеринбургской гордуме готовятся к новым декларационным скандалам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге меняется правила обнародования деклараций депутатов гордумы и членов их семей о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Если ранее эти сведения в кратком табличном виде публиковались на сайте губернатора, то начиная с этого года их начнут размещать на интернет-странице муниципального парламента. Реформа насторожила представителей оппозиции. Они опасаются, что мэрия получит мощный инструмент для шантажа и давления на оппонентов в ходе предстоящих выборов.

Порядок сбора информации о состоянии депутатов будет обсуждаться 27 февраля на заседании гордумы. Предполагается, что оригиналы финансовых бумаг будут и далее сдаваться в кадровое управление администрации губернатора. Одновременно с этим проект думского решения обязывает предоставлять копии всех справок в аппарат гордумы, специально отведенным сотрудникам которого поручат перенести часть цифр в специальные таблицы для публикации в открытых источниках.

Екатеринбургский депутат пояснил корреспонденту «URA.RU», что в результате в распоряжении руководителей гордумы помимо общедоступной обобщенной информации появится огромный массив детализированных данных о номерах банковских счетов парламентариев, адресах принадлежащей им недвижимости, источниках доходов и ряд других конфиденциальных данных: «Предполагаю, что по известным каналам все цифры быстро попадут к руководству мэрии. В предыдущие годы они получали лишь официально публикуемые на сайте администрации губернатора выжимки из деклараций. Теперь чиновники смогут составить полную картину, как и через кого депутаты получают доходы, госномера их машин, наименования банков, где они берут кредиты, имена и фамилии членов их семьи и много других интересных сведений».

Андрей Жуковский ожидает, что декларационная реформа обернется политическими провокациями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оппозиционеры опасаются, что эта информация может быть использована не по назначению. Куратор кампании по выборам в Екатеринбургскую гордуму регионального отделения «Справедливой России» Андрей Жуковский напомнил, что справки сдаются в те органы, которые уполномочены проверять правильность и полноту сдачи деклараций путем запросов в компетентные структуры. У аппарата думы таких прав нет. «Зачем аппарату все справки — не понятно. Мы не исключаем для себя варианта, что таким образом ищутся возможности для шантажа политических противников. Пусть еще спросят у депутатов кто на каком боку спит и нижнее белье какого цвета носит. Для полноты картины», — заявил «URA.RU» справедливоросс.

Оппонирующий мэрии городской депутат предполагает, что представители городской власти используют полученный массив данных для борьбы с конкурентами на предстоящих муниципальных выборах. «Каждая декларация при умелом использовании может стать «черной листовкой». Ведь в ней есть данные, которые по другим каналам получить очень сложно и которые никогда не будут выставлены на всеобщее обозрение.

Не удивлюсь, что они «по случайности» окажутся в штабах поддерживаемых мэрией кандидатов, которым придется бороться в округах против сегодняшних коллег по думе.

А дальше работающие в этих штабах политтехнологи смогут распорядиться ими в интересах клиентов», — говорит он.

Не исключает такого развития событий и политконсультант Георгий Бурмистров. Он уверен, что реформа полностью соответствует общефедеральному тренду на усиление контроля за депутатами со стороны представителей исполнительной власти, в том числе и в ходе предвыборных кампаний: «Зная все финансовые подробности жизни депутатов, чиновники смогут задавать им неприятные вопросы, а также провоцировать на выборах, влияя не исход голосования».

Илья Захаров скоро лично будет знакомиться с декларациями многих действующих депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что считает опасения оппозиционеров необоснованными. Он напомнил, что в ходе выдвижения будущим кандидатам придется снова сдавать в комиссию те же самые декларации, данные из которых также станут публичными.

С Захаровым спорит практикующий электоральный юрист. Он напоминает, что кандидаты не предоставляют на выборах в избирательные комиссии сведения о членах своих семей и об имеющихся и них обязательствах имущественного характера: «Получается, что в аппарат гордуму попадут гораздо более полные и любопытные сведения, чем в избирком».

Отвергают любые подозрения в использовании деклараций в предвыборно-политических целях и в администрации города. Ее пресс-секретарь Анатолий Карманов подчеркнул, что мэрия не имеет отношения ни к организации выборов, ни к сбору и проверки сведений о финансово-имущественном положении депутатов. «Поэтому у нас нет поводов и причин заниматься этим», — пояснил официальный представитель городской власти.