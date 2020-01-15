В Госдуме задумали избавиться от популистов. Фамилии назовут скоро

Депутатам придется приспосабливаться к новым требованиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме за полтора года до выборов задумались, как точнее посчитать эффективность депутатов. В парламенте планируют ввести новые правила, которые отсекут желающих попиариться за чужой счет. Это может существенно отразиться на шансах депутатов на переизбрание в 2021 году.

Как сообщают источники, на этой неделе на совете Госдумы, первом перед весенней парламентской сессией 2020 года, депутаты обсуждали новый порядок оценки своей работы. Он призван разделить депутатов, кто разрабатывает законопроекты, и тех, кто становится соавтором, не имея отношения к законотворчеству. «Многие ссылаются на то, что к соавторству люди присоединяются не всегда оправданно, сейчас будем более прозрачно к этому относиться», — рассказал депутат Игорь Сапко, избранный от Пермского края.

Число выступлений депутатов сказывается на их рейтинге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме того обсуждалось ограничение возможности выступлений с трибуны — чтобы такую привилегию имели лишь лидеры фракций. Это также может повлиять на итоговый рейтинг депутата: некоторые пользуются возможностью выступить в популистских целях.

Оба показателя (количество законопроектов и выступлений) учитываются в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы» (КПДГД). Соавтор рейтинга Дмитрий Гусев в разговоре с «URA.RU» выразил уверенность что новый подход существенно скорректирует расклад сил в Госдуме. «По этим параметрам отдельно будем смотреть, как это повлияло», — уточнил он. Свежий рейтинг КПДГД был опубликован накануне, поэтому, чтобы увидеть новые результаты, придется подождать окончания весенней сессии (следующее исследование будет опубликовано через полгода).

По мнению экспертов, лишь половина действующих депутатов сможет вновь избраться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Между тем новый критерий «избираемости», который в 2020 году впервые вошел в рейтинг КПДГД, уже стал поводом для дискуссий. Многие депутаты не согласились с оценкой экспертов, негативно оценивших их шансы на победу в предстоящих выборах. «Пусть те, кто занимается политикой и всевозможными играми занимаются ими. Они на этом деньги зарабатывают, а мне некогда глупостями заниматься. Я никогда не стремился быть полтинником, чтобы нравиться всем, а стремился выполнять задачи, поставленные избирателями», — отреагировал на рейтинг депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков. Коэффициент избираемости единоросса из Кургана оказался в опасной красной зоне (2,9 из 10).

«Сомнительная организация, я его [рейтинг] не комментирую», — заявил коммунист Павел Дорохин, представляющий Тюменскую область (коэффициент избираемости — 2). «За комментариями обращайтесь к составителям рейтинга», — предложил Алексей Балыбердин, избранный в Свердловской области (коэффициент «избираемости» — 1,1).

Для оппозиционных депутатов важнее не количество, а яркость выступлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«На мой взгляд, это очень специфический рейтинг и на него вряд ли стоит обращать внимание», — высказал мнение политолог Александр Безделов. В то же время он отчасти согласился с тем, что влиятельный депутат от ХМАО Павел Завальный (некоторые его считают возможным преемником югорского губернатора Натальи Комаровой) неожиданно оказался в зоне риска (коэффициент — 3). «Его выдвижение зависит от руководства партии, если будет другой человек, все возможности влияния „Газпрома“ [поддерживаел Завального] будут направлены на него. Он фактически является заложником этого решения», — отметил он.

Депутат от ЛДПР Евгений Марков (ХМАО), который оказался в хвосте рейтинга эффективности и получил минимальный коэффициент «избираемости» (1,1), рассказал, что с интересом изучил исследование и намерен скорректировать подход к своей работе. Также в разговоре с «URA.RU» он отметил, что рейтинг КПДД рассчитан в первую очередь на оценку одномандатников и принимается во внимание в «Единой России». «В других партиях его как правило не учитывают», — отметил Марков.

«Повлияет ли на избираемость депутата от „Справедливой России“ количество его выступлений? Я считаю, что нет», — считает политолог Александр Белоусов. Он подчеркнул, что для оппозиционных депутатов важнее не количество, а содержание и яркость выступлений, которые могут растиражировать СМИ. «С другой стороны мы понимаем, что в Госдуме должно быть какое-то число „рабочих лошадок“, не популистов, а тех, кто реально работает над законами и доводит их до конца. Именно поэтому первое место традиционно занимает Павел Крашенинников, поскольку он один из лучших юристов в стране», — подчеркнул политолог.