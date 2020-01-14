Половина депутатов Госдумы не сможет избраться снова

Депутаты уже начали подготовку к выборам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Половина депутатов Государственной думы России нынешнего созыва может не переизбраться в новый состав парламента, который будет сформирован осенью 2021 года. К такому выводу пришли составители рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы» (КПДГД), каждые полгода оценивающие деятельность парламентариев. Накануне они презентовали новое исследование, оценивающее работу думцев во втором полугодии 2019 года. Впервые в критерии оценки была добавлена «избираемость».

Дмитрий Гусев считает, что рейтинг подстегнет активность депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рейтинге учитывается сразу несколько критериев работы депутатов: законодательная активность, работа с избирателями и местной властью, лоббистские способности, активность в соцсетях. Лидером в очередной раз стал председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, избранный от «Единой России» в Свердловской области. Однако в лидерах оказались и представители других партий — как «списочники», так и одномандатники. Замкнул рейтинг коммунист Михаил Авдеев. «Тот самый, который в декабре написал заявление о сложении депутатских полномочий», — напомнили составители рейтинга.

Новый критерий «избираемость» стал неприятным сюрпризом для многих парламентариев. Один из авторов рейтинга политолог Дмитрий Гусев утверждает, что «фактически избирательная компания уже стартовала». Подготовку к выборам в Госдуму 2021 года с особом интересом отслеживает политическое сообщество, ведь именно этот депутатский состав должен гарантировать стабильность ситуации в стране в момент выборов президента в 2024 году.

«В обществе существует большой запрос на обновление. Мы видим, как у нас меняются губернаторы, власть, чиновники. В качестве такого ответа на запрос около 50% депутатов останутся за бортом, не будут переизбраны. По крайней мере за 1,5 года до выборов данные такие», — заключил политолог Алексей Мартынов.

Самыми низкими на переизбрание оказались шансы у депутатов от «Справедливой России» — около 61% из них рискуют не пройти в Госдуму.

«С одной стороны казалось бы, что будет обновление [партии]. Но это при условии, что „Справедливая Россия“ вообще преодолеет пятипроцентный барьер», — отметил Мартынов. Он выразил сомнение, что партия «сумеет под свои знамена собрать новые лица». В то же время, по мнению политологов, сложившаяся ситуация вполне может дать шанс на вхождение в структуру Госдумы новых партий. В частности, было отмечено, что ренессанс может пережить партия «Родина».

Павел Крашенинников снова возглавил рейтинг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат-единоросс из Курганской области Василий Шишкоедов, который оказался в хвосте рейтинга (на 433 месте из 444) заявил «URA.RU», что не знаком с рейтингом и не знает критериев, которые в нем оценивают, но выразил готовность их изучить. «Раньше мы мало работали в соцсетях, сейчас серьезно увеличили активность», — отметил он. В то же время Шишкоедов предположил, что на рейтинги всех депутатов от «Единой России» могло повлиять голосование за пенсионную реформу.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, который занял 96 строчку рейтинга эффективности и, по оценке экспертов, имеет средний коэффициент избираемости, рассказал, что с интересом ознакомился с КПДГД, однако считает его субъективным. «Есть депутаты, которые по каждому поводу задают вопрос, это делается для того, чтобы увеличить себе рейтинг активности», — привел он пример. В то же время Ионин подчеркнул, что не поддерживает опасения, связанные с тем, что «Справедливая Россия» не сможет войти в состав нового парламента и не рассматривает вариант перехода в какую-либо другую партию.

Социолог Сергей Ширяев заявил, что считает новый критерий избираемости рейтинга КПДГД «спорным». «Эксперты могут быть очень далеки от народа», — подчеркнул он.