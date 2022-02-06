Каждая девятая кружка воды из-под крана опасна для свердловчан

Как не отравиться?

07 февраля 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

В водопроводной воде превышены нормы марганца и железа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области каждая девятая кружка воды из-под крана небезопасна для питья. Чаще всего там превышены нормы железа и марганца, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Всего по санитарно-химическим показателям в 2021 году не прошли проверку 11,4% проб, в 3,3% случаев санврачи обнаружили микробов (каждая 30-я кружка), в 0,34% — паразитов. В 1,4% проб превышена радиация. Вода из-под крана: что в составе? Как правило, вода для водопровода в мегаполисах берется из поверхностных источников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперты объясняют, что вода из-под крана хоть и называется питьевой, но на самом деле она техническая. Такую воду можно использовать для принятия душа, но употреблять в пищу крайне нежелательно. Особенно это касается мегаполисов, где источниками водоснабжения чаще всего являются не подземные скважины, а водохранилища, пояснил кандидат технических наук, академик Российской экологической академии Александр Подуст. «Все эти водохранилища, в том числе и наше Волчихинское, — это, образно говоря, большая лужа, потому что их площадь огромна (зачастую это километры в диаметре), а глубина — несколько метров. Когда наступает жаркое лето, вода прогревается, и в водохранилищах частенько начинают цвести так называемые сине-зеленые водоросли. Они производят токсины, которые практически никакими фильтрами, за исключением разве что обратного осмоса, не удаляется. В истории известно много случаев, когда стадо пило воду из таких источников, а потом происходил падеж скота», — прокомментировал Александр Подуст. Современные системы очистки, которые сегодня стоят на водоканалах, не способны довести плохую исходную воду до уровня питьевой, уверен эксперт. К тому же, после очистки вода зачастую идет к потребителю по старым трубам и снова загрязняется. В ней зашкаливает железо или появляются микробы. Самые страшные из них — легионеллы, вызывающие тяжелые формы пневмонии. Опасную бактерию практически ежегодно находят и в водопроводных сетях Екатеринбурга. В большом количестве бактерия размножалась на Химмаше, Эльмаше, Сортировке. А крупнейшая вспышка легионеллеза произошла в 2007 году в Верхней Пышме — тогда было госпитализировано более сотни человек, пятеро из них скончались. От столкновения с легионеллой никто не застрахован. По словам Юлии Итани, водопроводная вода опасна еще и из-за хлора, с помощью которого обычно проводится обеззараживание Фото: МЦ «Здоровая семья» Как отмечает врач-терапевт МЦ «Здоровая семья» Юлия Итани, еще одна опасность водопроводной воды — хлор. Как правило, именно с помощью него в большинстве случаев происходит обеззараживание. «Остаточный хлор из водопроводной воды исчезает при отстаивании, связанный хлор определяется обычно в следовых количествах, не превышающих допустимые. При кипячении, конечно, подавляющее большинство бактерий погибает, но после 15-20 минут обработки. При этом часть солей выпадает в осадок, и улетучивается растворенный в воде кислород, обедняя состав воды. Так что употребление воды из-под крана в большинстве случаев и длительное кипячение делают ее либо небезопасной, либо лишенной полезных компонентов», — прокомментировала Юлия Итани. А если очистить фильтром? Многие, понимая небезопасность воды из-под крана, покупают фильтры. По словам экспертов, подавляющее большинство из них очищают воду только от механических примесей, но до питьевого качества так и не доводят. Есть более мощные системы с обратным осмосом, но и у них есть минусы. Такие фильтры вместе с вредными элементами вычищают из воды все минеральные вещества. «Дистиллированную воду можно только в аккумулятор заливать, пить ее постоянно нельзя… Употребляя такую воду в пищу, человек не будет получать необходимых кальция и магния, и организм начнет их забирать из костей, как следствие — остеопороз», — отметил академик. В целом, бытовые фильтры не панацея, уверены эксперты. Довести изначально плохую воду из-под крана в крупном мегаполисе до качества питьевой не сможет ни один из них. Даже в сертификатах соответствия на фильтры указано, что качество воды после очистки будет соответствовать лишь СанПину для водопроводной воды. Как выбрать воду в бутылках? Самой полезной считается бутилированная вода с минерализацией от 200 до 500 мг на литр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Александр Подуст рекомендует пить только воду в бутылках. Она бывает двух видов: та, которую взяли из водопровода и переработали (первой категории качества), и та, которую добыли из скважины и обеззаразили озоном или ультрафиолетом (высшей категории). Чтобы выбрать более качественную, необходимо смотреть на этикетку. Там же можно узнать состав продукта. Самой полезной считается вода с минерализацией от 200 до 500 мг на литр. В идеале кальция в ней должно быть около 25-80 мг на литр, магния — от 5 до 50 мг, калия — от 2 до 20 мг.

В Свердловской области каждая девятая кружка воды из-под крана небезопасна для питья. Чаще всего там превышены нормы железа и марганца, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Всего по санитарно-химическим показателям в 2021 году не прошли проверку 11,4% проб, в 3,3% случаев санврачи обнаружили микробов (каждая 30-я кружка), в 0,34% — паразитов. В 1,4% проб превышена радиация. Вода из-под крана: что в составе? Эксперты объясняют, что вода из-под крана хоть и называется питьевой, но на самом деле она техническая. Такую воду можно использовать для принятия душа, но употреблять в пищу крайне нежелательно. Особенно это касается мегаполисов, где источниками водоснабжения чаще всего являются не подземные скважины, а водохранилища, пояснил кандидат технических наук, академик Российской экологической академии Александр Подуст. «Все эти водохранилища, в том числе и наше Волчихинское, — это, образно говоря, большая лужа, потому что их площадь огромна (зачастую это километры в диаметре), а глубина — несколько метров. Когда наступает жаркое лето, вода прогревается, и в водохранилищах частенько начинают цвести так называемые сине-зеленые водоросли. Они производят токсины, которые практически никакими фильтрами, за исключением разве что обратного осмоса, не удаляется. В истории известно много случаев, когда стадо пило воду из таких источников, а потом происходил падеж скота», — прокомментировал Александр Подуст. Современные системы очистки, которые сегодня стоят на водоканалах, не способны довести плохую исходную воду до уровня питьевой, уверен эксперт. К тому же, после очистки вода зачастую идет к потребителю по старым трубам и снова загрязняется. В ней зашкаливает железо или появляются микробы. Самые страшные из них — легионеллы, вызывающие тяжелые формы пневмонии. Опасную бактерию практически ежегодно находят и в водопроводных сетях Екатеринбурга. В большом количестве бактерия размножалась на Химмаше, Эльмаше, Сортировке. А крупнейшая вспышка легионеллеза произошла в 2007 году в Верхней Пышме — тогда было госпитализировано более сотни человек, пятеро из них скончались. От столкновения с легионеллой никто не застрахован. Как отмечает врач-терапевт МЦ «Здоровая семья» Юлия Итани, еще одна опасность водопроводной воды — хлор. Как правило, именно с помощью него в большинстве случаев происходит обеззараживание. «Остаточный хлор из водопроводной воды исчезает при отстаивании, связанный хлор определяется обычно в следовых количествах, не превышающих допустимые. При кипячении, конечно, подавляющее большинство бактерий погибает, но после 15-20 минут обработки. При этом часть солей выпадает в осадок, и улетучивается растворенный в воде кислород, обедняя состав воды. Так что употребление воды из-под крана в большинстве случаев и длительное кипячение делают ее либо небезопасной, либо лишенной полезных компонентов», — прокомментировала Юлия Итани. А если очистить фильтром? Многие, понимая небезопасность воды из-под крана, покупают фильтры. По словам экспертов, подавляющее большинство из них очищают воду только от механических примесей, но до питьевого качества так и не доводят. Есть более мощные системы с обратным осмосом, но и у них есть минусы. Такие фильтры вместе с вредными элементами вычищают из воды все минеральные вещества. «Дистиллированную воду можно только в аккумулятор заливать, пить ее постоянно нельзя… Употребляя такую воду в пищу, человек не будет получать необходимых кальция и магния, и организм начнет их забирать из костей, как следствие — остеопороз», — отметил академик. В целом, бытовые фильтры не панацея, уверены эксперты. Довести изначально плохую воду из-под крана в крупном мегаполисе до качества питьевой не сможет ни один из них. Даже в сертификатах соответствия на фильтры указано, что качество воды после очистки будет соответствовать лишь СанПину для водопроводной воды. Как выбрать воду в бутылках? Александр Подуст рекомендует пить только воду в бутылках. Она бывает двух видов: та, которую взяли из водопровода и переработали (первой категории качества), и та, которую добыли из скважины и обеззаразили озоном или ультрафиолетом (высшей категории). Чтобы выбрать более качественную, необходимо смотреть на этикетку. Там же можно узнать состав продукта. Самой полезной считается вода с минерализацией от 200 до 500 мг на литр. В идеале кальция в ней должно быть около 25-80 мг на литр, магния — от 5 до 50 мг, калия — от 2 до 20 мг.