Свердловский бизнес рассказал, как пострадал из-за санкций

Новые схемы торговли с недружественными странами

13 апреля 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

На проблемы пожаловались компании, у которых заключены экспортные контракты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский малый и средний бизнес заявил, что также, как и крупный бизнес, пострадал из-за антироссийских санкций. С проблемами столкнулись компании, у которых заключены экспортные контракты. У них появились сложности с банковскими переводами, разрушились давно существующие логистические цепочки. Проблемы и с поставщиками, и с экспортом Свердловская область традиционно считается одним из ведущих регионов-экспортеров страны. На средний и малый бизнес (а это свыше двух тысяч компаний) приходится порядка 15-20% всего экспорта Среднего Урала. Регион поставляет за рубеж металлы, древесину, целлюлозную продукцию. В списке контрагентов — компании из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Нидерландов, Китая, Ирана, Азербайджана, Катара, Финляндии и США. Алексей Попов занимается продажей контрольно-измерительных приборов, пультов управления и различных датчиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Когда в феврале случились все эти санкционные события, мы потеряли один из важных рынков сырья — европейский. Там мы очень активно покупали одну из составляющих нашей продукции — желатин. Но благодаря работе с фондом поддержки экспорта мы смогли буквально за два дня найти новых поставщиков на рынках СНГ и Китая», — рассказал владелец компании «Алтей», производящей маршмеллоу, Николай Рябцев. Учредитель нескольких компаний ООО «Атерма-Экспорт» Алексей Попов отметил и другие трудности в торговле с иностранными партнерами. По словам предпринимателя, согласно новым правилам, он теперь вынужден получать дополнительную разрешительную документацию при продаже ряда товаров за рубеж. Речь идет о так называемых сертификатах СТ-1, которые выдает Уральская торгово-промышленная палата. Еще одна сложность малого и среднего бизнеса — непрохождение банковских платежей по международным сделкам. «Наш банк попал под санкции, и мы открыли счет в Райффайзенбанке, но сейчас в Европе просто боятся отправлять деньги в Россию, а мы не можем, соответственно, с нашими поставщиками — малыми предприятиями — рассчитываться», — прокомментировал Попов. Ждут ли свердловские товары на азиатских рынках Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подтвердил, что малый и средний бизнес региона столкнулся с рядом проблем. В сложившихся непростых условиях решать их необходимо в ручном режиме, подбирая для каждой конкретной ситуации свое решение. В правительстве Свердловской области признают проблемы, с которыми столкнулся бизнес Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Проблемы обращения с валютой, проблемы работы с банками, проблемы с логистикой — это все есть, чего отрицать. Не буду говорить, что все переориентировались, не буду рисовать радужную картину и говорить, что все хорошо. Сегодня этот процесс (переориентации на рынки Азии и ближнего зарубежья — прим. ред.) идет. Востребованность отечественных товаров, в том числе товаров из Свердловской области, там есть», — заявил Ионин. По словам руководителя Центра поддержки экспорта Свердловской области Татьяны Лагуновой, благодаря таким индивидуальным решениям ряду компаний в самый разгар санкций, в феврале и марте, удалось подписать экспортные контракты с недружественными странами. Сделки заключили с Чехией и Польшей. Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, всего за три месяца 2022 года 15 представителей свердловского малого и среднего бизнеса подписали экспортные контракты почти на 30 млн долларов. Сделки прошли с Монголией, Казахстаном, Абхазией, Киргизией, Белоруссией, Арменией, Венгрией, Таджикистаном, Индонезией и Азербайджаном. «В 2021 году 114 компаний с нашей помощью заключили экспортные контракты. Всего было заключено 454 экспортных контракта на 60 млн долларов. Это неплохая цифра для МСП», — прокомментировал Пиличев. Какую помощь оказывают бизнесу По словам представителя фонда, структура оказывает предпринимателям комплексные услуги. Обращаясь в фонд, можно сначала получить необходимую консультацию по экспорту, затем — помощь в переводе информации на язык страны, куда предприниматель собирается экспортировать товар, а после — еще и поддержку в создании сайта на иностранном языке. «Всего 1600 комплексных услуг нами было оказано в 2021 году», — пояснил Пиличев. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, с начала 2022 года МСП подписал экспортные контракты почти на 30 млн долларов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Также экспортерам доступны льготные займы — до 15% годовых. Кроме того, фонд субсидирует экспортным компаниям часть затрат по транспортировке товара. Но основной запрос бизнеса сейчас, по словам Лагуновой, — это все-таки информационные услуги. Чтобы ответить на все запросы клиентов, специалистам приходится консультировать предпринимателей в круглосуточном режиме. «У нас огромное количество запросов сейчас идет на поиск новых клиентов, партнеров. Люди интересуются теми рынками, которые традиционно были сильны. Это дружественные нам рынки — стран СНГ, стран Персидского залива, часть азиатского рынка», — подчеркивает Лагунова. Она добавила, что торговля с Европой, несмотря на санкции, также продолжается. Российским компаниям находят партнеров в Армении, Казахстане и ряде других стран, через которые бизнесмены и проводят сделки. Что касается грузов, то они также доставляются с помощью иностранного транспорта, не попавшего под санкции. По словам Валерия Пиличева, помимо МСП, в регионе есть и огромное число самозанятых — порядка 134 тысяч человек. Они также экспортировали товары за рубеж, в том числе в недружественные страны. Сейчас этот рынок для самозанятых закрыт, как и привычные каналы рекламы в соцсетях.

Свердловский малый и средний бизнес заявил, что также, как и крупный бизнес, пострадал из-за антироссийских санкций. С проблемами столкнулись компании, у которых заключены экспортные контракты. У них появились сложности с банковскими переводами, разрушились давно существующие логистические цепочки. Проблемы и с поставщиками, и с экспортом Свердловская область традиционно считается одним из ведущих регионов-экспортеров страны. На средний и малый бизнес (а это свыше двух тысяч компаний) приходится порядка 15-20% всего экспорта Среднего Урала. Регион поставляет за рубеж металлы, древесину, целлюлозную продукцию. В списке контрагентов — компании из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Нидерландов, Китая, Ирана, Азербайджана, Катара, Финляндии и США. «Когда в феврале случились все эти санкционные события, мы потеряли один из важных рынков сырья — европейский. Там мы очень активно покупали одну из составляющих нашей продукции — желатин. Но благодаря работе с фондом поддержки экспорта мы смогли буквально за два дня найти новых поставщиков на рынках СНГ и Китая», — рассказал владелец компании «Алтей», производящей маршмеллоу, Николай Рябцев. Учредитель нескольких компаний ООО «Атерма-Экспорт» Алексей Попов отметил и другие трудности в торговле с иностранными партнерами. По словам предпринимателя, согласно новым правилам, он теперь вынужден получать дополнительную разрешительную документацию при продаже ряда товаров за рубеж. Речь идет о так называемых сертификатах СТ-1, которые выдает Уральская торгово-промышленная палата. Еще одна сложность малого и среднего бизнеса — непрохождение банковских платежей по международным сделкам. «Наш банк попал под санкции, и мы открыли счет в Райффайзенбанке, но сейчас в Европе просто боятся отправлять деньги в Россию, а мы не можем, соответственно, с нашими поставщиками — малыми предприятиями — рассчитываться», — прокомментировал Попов. Ждут ли свердловские товары на азиатских рынках Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подтвердил, что малый и средний бизнес региона столкнулся с рядом проблем. В сложившихся непростых условиях решать их необходимо в ручном режиме, подбирая для каждой конкретной ситуации свое решение. «Проблемы обращения с валютой, проблемы работы с банками, проблемы с логистикой — это все есть, чего отрицать. Не буду говорить, что все переориентировались, не буду рисовать радужную картину и говорить, что все хорошо. Сегодня этот процесс (переориентации на рынки Азии и ближнего зарубежья — прим. ред.) идет. Востребованность отечественных товаров, в том числе товаров из Свердловской области, там есть», — заявил Ионин. По словам руководителя Центра поддержки экспорта Свердловской области Татьяны Лагуновой, благодаря таким индивидуальным решениям ряду компаний в самый разгар санкций, в феврале и марте, удалось подписать экспортные контракты с недружественными странами. Сделки заключили с Чехией и Польшей. Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, всего за три месяца 2022 года 15 представителей свердловского малого и среднего бизнеса подписали экспортные контракты почти на 30 млн долларов. Сделки прошли с Монголией, Казахстаном, Абхазией, Киргизией, Белоруссией, Арменией, Венгрией, Таджикистаном, Индонезией и Азербайджаном. «В 2021 году 114 компаний с нашей помощью заключили экспортные контракты. Всего было заключено 454 экспортных контракта на 60 млн долларов. Это неплохая цифра для МСП», — прокомментировал Пиличев. Какую помощь оказывают бизнесу По словам представителя фонда, структура оказывает предпринимателям комплексные услуги. Обращаясь в фонд, можно сначала получить необходимую консультацию по экспорту, затем — помощь в переводе информации на язык страны, куда предприниматель собирается экспортировать товар, а после — еще и поддержку в создании сайта на иностранном языке. «Всего 1600 комплексных услуг нами было оказано в 2021 году», — пояснил Пиличев. Также экспортерам доступны льготные займы — до 15% годовых. Кроме того, фонд субсидирует экспортным компаниям часть затрат по транспортировке товара. Но основной запрос бизнеса сейчас, по словам Лагуновой, — это все-таки информационные услуги. Чтобы ответить на все запросы клиентов, специалистам приходится консультировать предпринимателей в круглосуточном режиме. «У нас огромное количество запросов сейчас идет на поиск новых клиентов, партнеров. Люди интересуются теми рынками, которые традиционно были сильны. Это дружественные нам рынки — стран СНГ, стран Персидского залива, часть азиатского рынка», — подчеркивает Лагунова. Она добавила, что торговля с Европой, несмотря на санкции, также продолжается. Российским компаниям находят партнеров в Армении, Казахстане и ряде других стран, через которые бизнесмены и проводят сделки. Что касается грузов, то они также доставляются с помощью иностранного транспорта, не попавшего под санкции. По словам Валерия Пиличева, помимо МСП, в регионе есть и огромное число самозанятых — порядка 134 тысяч человек. Они также экспортировали товары за рубеж, в том числе в недружественные страны. Сейчас этот рынок для самозанятых закрыт, как и привычные каналы рекламы в соцсетях.