Минфин и ЦБ обсуждают новый подход к налоговым льготам

Для получения преференций придется выполнить важное условие

30 ноября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Власти рассматривают сбережения россиян как источник долгосрочного финансирования экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Правительство РФ и Центробанк обсуждают унификацию налоговых льгот по долгосрочным инвестициям по всем финансовым продуктам, включая вклады. Эта мера предусмотрена документом, подготовленным ЦБ, — «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023—2025 годы». Минфин, хотя и заинтересован в росте налоговых поступлений, поддержит новый механизм, говорят источники URA.RU и эксперты, поскольку государству требуются «длинные деньги» на развитие экономики. «Основные направления» — это ключевой документ Центробанка по вопросам развития отечественного финансового рынка. Регулятор ежегодно готовит его на ближайшие три года, чтобы определить основные источники финансирования развития экономики РФ. «С учетом ограничения доступа России к внешнему рынку капитала возрастает роль внутренних источников финансирования развития экономики, одним из которых могут выступать сбережения граждан», — сказано в документе. Главы ЦБ и Минфина Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов обсуждают новый подход к налоговым льготам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одной из мер развития финансового рынка России в ЦБ называют налоговое стимулирование и субсидирование. Чтобы стимулировать россиян открывать депозиты в банках и инвестировать в отечественный фондовый рынок на долгий срок, ЦБ планирует совместно с правительством разработать некий «единый механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций». Он может быть распространен на все финансовые продукты, в том числе на долгосрочные банковские вклады, говорится документе. В Центробанке отмечают, что сейчас государство дает больше налоговых льгот на короткие инвестиции, например, брокерские счета или индивидуальное доверительное управление, чем на долгосрочные — такие как пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. «Банк России совместно с правительством РФ будет применять меры, направленные на повышение привлекательности долгосрочных вложений для различных групп инвесторов», — пообещали в ЦБ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддерживает предложение ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Близкий к правительству источник рассказал URA.RU, что в Минфине скорее всего поддержат предложение ЦБ об унификации налоговых льгот по финансовым продуктам. Связано это с тем, что в России сложилась «достаточно запутанная ситуация с налоговыми льготами». «Для инвесторов на фондовом рынке есть налоговые льготы и вычеты по НДФЛ, есть два типа ИИС (Индивидуальных инвестиционных счетов). В октябре Минфин предлагал сделать еще и третий тип ИИС. Есть вычет по долгосрочному владению, вычет по переносу убытков и так далее. По вкладам налогообложение различается. Счет разных налоговых льгот по инвестициям в реальных сектор вообще идет на десятки, поэтому Минфин ведет специальный реестр, чтобы самому во всем этом не запутаться. Так что унификация будет полезной. Но что войдет в упомянутый „единый механизм“, пока непонятно», — сказал собеседник агентства. Пресс-служба Минфина на момент публикации не ответила на запрос URA.RU. В Госдуме же унификацию налоговых льгот считают полезной и готовы поддержать это предложение, заявил URA.RU глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Все налоговые льготы надо систематизировать и сделать единый удобный и понятный всем механизм. Чтобы у нас на финансовом рынке это было не хаотично, а упорядоченно», — сказал Аксаков. Статья по теме Правительство, Госдума и ЦБ легализуют новый вид инвестиций Обмен между Россией и Западом санкциями и контрсанкциями сопровождался финансовыми потрясениями и создал экономическую неопределенность, поэтому теперь государство вынуждено прибегать к налоговым льготам, чтобы вновь мотивировать людей делать долгосрочные инвестиции и сбережения, объяснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Для развития экономики нужны так называемые „длинные деньги“, но в условиях неопределенности люди просто так вдолгую вкладывать свои сбережения не станут. Поэтому в ЦБ и Минфине обсуждают, как их можно стимулировать», — сказал эксперт. По словам Надоршина, власти стали рассматривать сбережения россиян как основной источник долгосрочного финансирования развития экономики. «Они пытаются сделать привлекательными для граждан хоть какие-то долгосрочные финансовые инструменты, тогда как те предпочитают краткосрочные. В долгосрочных инвестициях у российской экономики есть большая потребность, а самих таких инвестиций нет. Чтобы они появились, власти нужны сбережения населения. Насколько популярны окажутся предлагаемые стимулы, и насколько прибыльными подобные инвестиции, покажет практика», — заключил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ и Центробанк обсуждают унификацию налоговых льгот по долгосрочным инвестициям по всем финансовым продуктам, включая вклады. Эта мера предусмотрена документом, подготовленным ЦБ, — «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023—2025 годы». Минфин, хотя и заинтересован в росте налоговых поступлений, поддержит новый механизм, говорят источники URA.RU и эксперты, поскольку государству требуются «длинные деньги» на развитие экономики. «Основные направления» — это ключевой документ Центробанка по вопросам развития отечественного финансового рынка. Регулятор ежегодно готовит его на ближайшие три года, чтобы определить основные источники финансирования развития экономики РФ. «С учетом ограничения доступа России к внешнему рынку капитала возрастает роль внутренних источников финансирования развития экономики, одним из которых могут выступать сбережения граждан», — сказано в документе. Одной из мер развития финансового рынка России в ЦБ называют налоговое стимулирование и субсидирование. Чтобы стимулировать россиян открывать депозиты в банках и инвестировать в отечественный фондовый рынок на долгий срок, ЦБ планирует совместно с правительством разработать некий «единый механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций». Он может быть распространен на все финансовые продукты, в том числе на долгосрочные банковские вклады, говорится документе. В Центробанке отмечают, что сейчас государство дает больше налоговых льгот на короткие инвестиции, например, брокерские счета или индивидуальное доверительное управление, чем на долгосрочные — такие как пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. «Банк России совместно с правительством РФ будет применять меры, направленные на повышение привлекательности долгосрочных вложений для различных групп инвесторов», — пообещали в ЦБ. Близкий к правительству источник рассказал URA.RU, что в Минфине скорее всего поддержат предложение ЦБ об унификации налоговых льгот по финансовым продуктам. Связано это с тем, что в России сложилась «достаточно запутанная ситуация с налоговыми льготами». «Для инвесторов на фондовом рынке есть налоговые льготы и вычеты по НДФЛ, есть два типа ИИС (Индивидуальных инвестиционных счетов). В октябре Минфин предлагал сделать еще и третий тип ИИС. Есть вычет по долгосрочному владению, вычет по переносу убытков и так далее. По вкладам налогообложение различается. Счет разных налоговых льгот по инвестициям в реальных сектор вообще идет на десятки, поэтому Минфин ведет специальный реестр, чтобы самому во всем этом не запутаться. Так что унификация будет полезной. Но что войдет в упомянутый „единый механизм“, пока непонятно», — сказал собеседник агентства. Пресс-служба Минфина на момент публикации не ответила на запрос URA.RU. В Госдуме же унификацию налоговых льгот считают полезной и готовы поддержать это предложение, заявил URA.RU глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Все налоговые льготы надо систематизировать и сделать единый удобный и понятный всем механизм. Чтобы у нас на финансовом рынке это было не хаотично, а упорядоченно», — сказал Аксаков. Обмен между Россией и Западом санкциями и контрсанкциями сопровождался финансовыми потрясениями и создал экономическую неопределенность, поэтому теперь государство вынуждено прибегать к налоговым льготам, чтобы вновь мотивировать людей делать долгосрочные инвестиции и сбережения, объяснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Для развития экономики нужны так называемые „длинные деньги“, но в условиях неопределенности люди просто так вдолгую вкладывать свои сбережения не станут. Поэтому в ЦБ и Минфине обсуждают, как их можно стимулировать», — сказал эксперт. По словам Надоршина, власти стали рассматривать сбережения россиян как основной источник долгосрочного финансирования развития экономики. «Они пытаются сделать привлекательными для граждан хоть какие-то долгосрочные финансовые инструменты, тогда как те предпочитают краткосрочные. В долгосрочных инвестициях у российской экономики есть большая потребность, а самих таких инвестиций нет. Чтобы они появились, власти нужны сбережения населения. Насколько популярны окажутся предлагаемые стимулы, и насколько прибыльными подобные инвестиции, покажет практика», — заключил экономист.