Правительство, Госдума и ЦБ легализуют новый вид инвестиций

В России начинается эксперимент с исламским банкингом

23 ноября 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

ЦБ, правительство и Госдума согласились легализовать исламский банкинг в России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Санкции Запада и потребность в иностранных инвестициях побудили правительство, Центробанк и Госдуму ускорить работу над законопроектом, который легализует в России исламский банкинг. Так эксперты объяснили URA.RU намерение властей закончить многолетнее обсуждение этой темы и утвердить соответствующие поправки. Партнерское финансирование будет стимулировать предпринимательскую активность в регионах с мусульманским населением и привлечет инвестиции из-за рубежа, уверены специалисты. Минфин России поддержал законопроект об экспериментальном запуске исламского банкинга в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане (документ внесен в Госдуму в сентябре главами комитетов ГД по финансовому рынку и по экономической политике Анатолием Аксаковым и Максимом Топилиным, а также зампредседателя Совета Федерации Николаем Журавлевым). «Мы поддерживаем. Там есть отзывы со стороны трех ведомств, мы сейчас их сводим», — заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Легализация исламского банкинга упростит получение зарубежных инвестиций из стран Востока, считают эксперты Фото: Егор Алеев/ТАСС Эксперимент носит добровольный характер. Присоединиться к нему смогут не только банки, но и другие юридические лица — вплоть до некоммерческих организаций и хозяйственных товариществ. Для этого юрлицу нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре. Курировать весь проект будет специальный экспертный совет при правительстве. Хотя в законопроекте исламский банкинг именуется «партнерским финансированием», на деле речь идет о правовом обеспечении финансовой деятельности по нормам шариата — свода правил в исламе, которые определяют все стороны жизни правоверных мусульман, разъяснил URA.RU бывший пресс-секретарь Центробанка, экономист Михаил Беляев. «Авторы законопроекта решили не окрашивать его религиозно, но речь идет именно об исламском банкинге. Ссудный процент и финансовые спекуляции в исламе запрещены. Зарабатывать банкам все равно надо, поэтому деньги выдают в обмен на долю в бизнесе, клиент становится партнером и делится прибылью. Адаптация законодательства упростит сотрудничество российского бизнеса с финансовой системой исламских стран», — сказал Беляев. Нормы шариата разрешают инвестировать только в определенные виды бизнеса Фото: Сергей Венявский © URA.RU Депутат Анатолий Аксаков уверен, что законопроект получит положительные отзывы от правительства и поступит в Госдуму через две недели. «Все [ведомства] поддерживают. Но во время чтений будут вноситься определенные изменения — это нюансы, касающиеся финансового законодательства. Смысл этой работы — не допустить, чтобы новым законом воспользовались коммерсанты, которые стремятся уйти от налогов, чтобы не было лазеек для злоупотреблений. Не исключено и то, что может быть изменен список пилотных регионов», — объяснил депутат. Близкий к правительству источник рассказал URA.RU, что идея адаптировать российское законодательство к исламскому банкингу обсуждается властями не первый год, но эту тему прежде не форсировали. «Она звучит уже лет десять, если не больше. Против никто в правительстве и раньше не выступал — просто руки не доходили. Документы все время где-то застревали. А теперь из-за санкций нужно активнее работать с зарубежными партнерами — арабскими и другими исламскими странами. Поэтому работа пошла», — сказал источник. Производство алкоголя, табака и других запрещенных шариатом вещей исламские банки финансировать не станут Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Центробанке подтвердили, что поддерживают проведение эксперимента с исламским банкингом, но не стали раскрывать подробности обсуждения с правительством. «Банк России концептуально поддерживает этот проект», — сообщила пресс-служба регулятора в ответ на запрос URA.RU 23 ноября. В Министерстве экономического развития корреспонденту URA.RU ответили, что согласовали проект отзыва на законопроект с замечаниями, которые должны быть учтены до второго чтения в Госдуме. Если эксперимент пройдет успешно, исламский банкинг появится во всей России, рассчитывают авторы документа. «От проведения эксперимента ожидается создание благоприятных правовых условий для партнерского финансирования на всей территории РФ, что будет способствовать задачам экономического развития страны, развитию бизнеса, привлечению зарубежных инвестиций из стран-членов Организации исламского сотрудничества, что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления», — сказано в документе. Статья по теме В РФ изменят правила выдачи кредитов бизнесу Конфликт с коллективным Западом приводит к тому, что бизнес и финансы ориентируются на страны Востока с их обычаями и правилами, которых к тому же придерживаются и в российских регионах с преимущественно исламским населением, добавил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. «Обе системы могут сосуществовать в России параллельно: пользоваться ссудным процентом или нет — дело традиций и предпочтений предпринимателей. Есть „нечистые“ с точки зрения мусульман сферы, например, алкоголь или табак. Такие проекты исламские банки финансировать не станут. Но в остальном я не вижу больших проблем. Вполне допускаю, что поправки в законодательство упростят зарубежные инвестиции в Россию из исламских стран», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции Запада и потребность в иностранных инвестициях побудили правительство, Центробанк и Госдуму ускорить работу над законопроектом, который легализует в России исламский банкинг. Так эксперты объяснили URA.RU намерение властей закончить многолетнее обсуждение этой темы и утвердить соответствующие поправки. Партнерское финансирование будет стимулировать предпринимательскую активность в регионах с мусульманским населением и привлечет инвестиции из-за рубежа, уверены специалисты. Минфин России поддержал законопроект об экспериментальном запуске исламского банкинга в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане (документ внесен в Госдуму в сентябре главами комитетов ГД по финансовому рынку и по экономической политике Анатолием Аксаковым и Максимом Топилиным, а также зампредседателя Совета Федерации Николаем Журавлевым). «Мы поддерживаем. Там есть отзывы со стороны трех ведомств, мы сейчас их сводим», — заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Эксперимент носит добровольный характер. Присоединиться к нему смогут не только банки, но и другие юридические лица — вплоть до некоммерческих организаций и хозяйственных товариществ. Для этого юрлицу нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре. Курировать весь проект будет специальный экспертный совет при правительстве. Хотя в законопроекте исламский банкинг именуется «партнерским финансированием», на деле речь идет о правовом обеспечении финансовой деятельности по нормам шариата — свода правил в исламе, которые определяют все стороны жизни правоверных мусульман, разъяснил URA.RU бывший пресс-секретарь Центробанка, экономист Михаил Беляев. «Авторы законопроекта решили не окрашивать его религиозно, но речь идет именно об исламском банкинге. Ссудный процент и финансовые спекуляции в исламе запрещены. Депутат Анатолий Аксаков уверен, что законопроект получит положительные отзывы от правительства и поступит в Госдуму через две недели. «Все [ведомства] поддерживают. Но во время чтений будут вноситься определенные изменения — это нюансы, касающиеся финансового законодательства. Смысл этой работы — не допустить, чтобы новым законом воспользовались коммерсанты, которые стремятся уйти от налогов, чтобы не было лазеек для злоупотреблений. Не исключено и то, что может быть изменен список пилотных регионов», — объяснил депутат. Близкий к правительству источник рассказал URA.RU, что идея адаптировать российское законодательство к исламскому банкингу обсуждается властями не первый год, но эту тему прежде не форсировали. «Она звучит уже лет десять, если не больше. Против никто в правительстве и раньше не выступал — просто руки не доходили. Документы все время где-то застревали. А теперь из-за санкций нужно активнее работать с зарубежными партнерами — арабскими и другими исламскими странами. Поэтому работа пошла», — сказал источник. В Центробанке подтвердили, что поддерживают проведение эксперимента с исламским банкингом, но не стали раскрывать подробности обсуждения с правительством. «Банк России концептуально поддерживает этот проект», — сообщила пресс-служба регулятора в ответ на запрос URA.RU 23 ноября. В Министерстве экономического развития корреспонденту URA.RU ответили, что согласовали проект отзыва на законопроект с замечаниями, которые должны быть учтены до второго чтения в Госдуме. Если эксперимент пройдет успешно, исламский банкинг появится во всей России, рассчитывают авторы документа. «От проведения эксперимента ожидается создание благоприятных правовых условий для партнерского финансирования на всей территории РФ, что будет способствовать задачам экономического развития страны, развитию бизнеса, привлечению зарубежных инвестиций из стран-членов Организации исламского сотрудничества, что особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления», — сказано в документе. Конфликт с коллективным Западом приводит к тому, что бизнес и финансы ориентируются на страны Востока с их обычаями и правилами, которых к тому же придерживаются и в российских регионах с преимущественно исламским населением, добавил инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. «Обе системы могут сосуществовать в России параллельно: пользоваться ссудным процентом или нет — дело традиций и предпочтений предпринимателей. Есть „нечистые“ с точки зрения мусульман сферы, например, алкоголь или табак. Такие проекты исламские банки финансировать не станут. Но в остальном я не вижу больших проблем. Вполне допускаю, что поправки в законодательство упростят зарубежные инвестиции в Россию из исламских стран», — заключил профессор.