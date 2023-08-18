Свердловский поселок три года бьется за чистый воздух

В 10 метрах от жилых домов построили завод железобетонных изделий, откуда идут пыль и шум

18 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Жители Полетаевки не могут поделить территорию с заводом железобетонных изделий Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители поселка Полетаевка в Арамили (Свердловская область) в 2020 году из-за чиновников, поменявших документы, стали обитателями промышленной зоны. В итоге по соседству стали строить заводы — законно и с соблюдением всех требований. Только вот на бумагах ситуация обстоит лучше, чем на самом деле, говорят местные жители. URA.RU пообщалось со всеми сторонами конфликта и рассказывает, как заложниками ситуации стали не только обычные люди, но и бизнесмены, купившие здесь участки. Полетаевка — один из микрорайонов Арамили. Дома здесь начали строить в 1930-х годах. Люди выбирали это место из-за тишины, чистоты, речки и леса рядом. Но в 2020 году поселок с подачи тогдашнего главы Арамили Виталия Никитенко перешел из статуса жилой зоны в статус промышленной. И с тех пор жизнь местных жителей превратилась в борьбу — за чистоту и тишину. На первой картинке желтым обозначен участок в Полетаевке, который до 2020 года был в зоне жилой застройки. На второй картинке эта же территория обозначена синим — ее перевели в промзону Информация взята из генпланов Арамильского ГО за 2019 и за 2022 годы «Сейчас мы окружены заводами. Вопросов бы не было, если бы они не создавали проблемы нам и окружающей среде своим шумом и пылью. Но главная проблема — в заводе железобетонных изделий по улице Бажова, 41, который находится в 10 метрах от наших домов, а их порядка 50. Горнодобывающие компании привозят на завод валуны гранита, завод режет их на части. Огромные фуры с глыбами камней едут по узкой дороге между домами, потом обратно. От фур пыль и выхлопные газы. Дорога узкая, всего пять метров, для большегрузов не предназначена. На обочинах — электрические столбы. Одно неловкое движение водителя, и фура упадет на столб или на дома. При выгрузке камней стоит оглушающий грохот, летит пыль, которая оседает на наших крышах, в огородах, залетает в дом через окна, плюс пыль от угольной котельной завода. В результате этой пылью дышим мы», — рассказывает URA.RU одна из местных жительниц. За три года вместе с соседями они отправили десятки обращений во всевозможные инстанции — в минприроды, Роспотребнадзор, прокуратуру, управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Максимум, которого добились — четыре штрафа для завода размером от 500 до 5000 рублей. В остальном ведомства отписываются о том, что на бумагах к деятельности предприятия не придраться, но местные жители уверены — все хорошо только на бумагах. Если бы кто-то из чиновников лично побывал на месте, то увидел бы, что ситуация намного хуже. «Делаем выводы: ни для Роспотребнадзора, ни для прокуратуры, ни для Министерств с Управлениями не имеет значения — ложные документы им представляют или не ложные, и им безразлично, как население себя чувствует рядом с заводом», — делают выводы местные жители. Статья по теме Свердловчанин лишился завода, делающего детали для СВО Директор арамильского завода бетонных изделий Владимир Самсонов, в свою очередь отмечает, что соседи лукавят, переводя все стрелки на его предприятие. Некоторые из них якобы сами ведут незаконный бизнес. «Дом на Бажова, 36 (ближайший к заводу, — прим. URA.RU) — это жилой дом, за которым есть большая территория, на которой хозяева занимаются производством бетонных блоков. Мы делали контрольную закупку, чтобы проверить, сколько производит, кому продает и кто покупатели. Кроме того, грузовики, ездящие по поселку, не только наши. Дальше есть асфальтовый завод „Свердловскавтодора“, и их грузопоток намного интенсивнее нашего», — рассказывает Самсонов. По его словам, предприятие то и дело идет на компромиссы с местными жителями. Например, переделали угольную котельную, дым от которой мешал соседям, и перенесли ее в другое место. Стали работать только в дневное время, а также добавили часы сна, во время которых не осуществляют погрузочные и разгрузочные работы. Кроме того, добавляет Самсонов, у предприятия есть положительное заключение по установлению санитарно-защитной зоны. Местные жители пытались через суд оспорить его и увеличить площадь санитарно-защитной зоны, но у них, говорит собеседник, это не получилось. На последнем заседании суд якобы встал на сторону завода, при этом оперативно предоставить решение суда директор завода не смог, так как сам еще не получил его на руки. «Желание жителей одно — чтобы наше предприятие закрылось. При этом мы ведем законную деятельность, платим налоги — только за этот год перечислили в бюджет больше 40 млн рублей, предоставляем рабочие места, делаем продукцию, которая в том числе используется для строительства детских садов. И добавлю — мы не единственное предприятие, которое там находится», — рассказывает Самсонов. Глава Арамильского городского округа Марина Мишарина в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала, что ей известно о конфликте местных жителей и руководства завода ЖБИ. Более того, согласно картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, городской комитет по управлению муниципальным имуществом также подал иск к представителям завода из-за незаконного захвата части земельного участка. Сумма требований за пользование муниципальной землей — 1,8 млн рублей. Решить проблему чиновники предлагали, сделав санитарно-защитную зону в соответствии с последним постановлением правительства РФ в этой сфере. Но представители завода навстречу не пошли. Конфликт может быть исчерпан в следующем году. По словам Марины Мишариной, в планах у чиновников заключить муниципальный контракт по разработке Генплана и правил землепользования и застройки и перевести Полетаевку из промышленной зоны в обратно в жилую. Но жить еще год будто на строительной площадке местные жители не хотят, поэтому отправили письмо полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву. Надеясь, что хотя бы он вникнет в их ситуацию. Жилые дома находятся через дорогу от территории завода ЖБИ Фото предоставлено собеседниками Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители поселка Полетаевка в Арамили (Свердловская область) в 2020 году из-за чиновников, поменявших документы, стали обитателями промышленной зоны. В итоге по соседству стали строить заводы — законно и с соблюдением всех требований. Только вот на бумагах ситуация обстоит лучше, чем на самом деле, говорят местные жители. URA.RU пообщалось со всеми сторонами конфликта и рассказывает, как заложниками ситуации стали не только обычные люди, но и бизнесмены, купившие здесь участки. Полетаевка — один из микрорайонов Арамили. Дома здесь начали строить в 1930-х годах. Люди выбирали это место из-за тишины, чистоты, речки и леса рядом. Но в 2020 году поселок с подачи тогдашнего главы Арамили Виталия Никитенко перешел из статуса жилой зоны в статус промышленной. И с тех пор жизнь местных жителей превратилась в борьбу — за чистоту и тишину. «Сейчас мы окружены заводами. Вопросов бы не было, если бы они не создавали проблемы нам и окружающей среде своим шумом и пылью. Но главная проблема — в заводе железобетонных изделий по улице Бажова, 41, который находится в 10 метрах от наших домов, а их порядка 50. Горнодобывающие компании привозят на завод валуны гранита, завод режет их на части. Огромные фуры с глыбами камней едут по узкой дороге между домами, потом обратно. От фур пыль и выхлопные газы. Дорога узкая, всего пять метров, для большегрузов не предназначена. На обочинах — электрические столбы. Одно неловкое движение водителя, и фура упадет на столб или на дома. При выгрузке камней стоит оглушающий грохот, летит пыль, которая оседает на наших крышах, в огородах, залетает в дом через окна, плюс пыль от угольной котельной завода. В результате этой пылью дышим мы», — рассказывает URA.RU одна из местных жительниц. За три года вместе с соседями они отправили десятки обращений во всевозможные инстанции — в минприроды, Роспотребнадзор, прокуратуру, управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Максимум, которого добились — четыре штрафа для завода размером от 500 до 5000 рублей. В остальном ведомства отписываются о том, что на бумагах к деятельности предприятия не придраться, но местные жители уверены — все хорошо только на бумагах. Если бы кто-то из чиновников лично побывал на месте, то увидел бы, что ситуация намного хуже. Директор арамильского завода бетонных изделий Владимир Самсонов, в свою очередь отмечает, что соседи лукавят, переводя все стрелки на его предприятие. Некоторые из них якобы сами ведут незаконный бизнес. «Дом на Бажова, 36 (ближайший к заводу, — прим. URA.RU) — это жилой дом, за которым есть большая территория, на которой хозяева занимаются производством бетонных блоков. Мы делали контрольную закупку, чтобы проверить, сколько производит, кому продает и кто покупатели. Кроме того, грузовики, ездящие по поселку, не только наши. Дальше есть асфальтовый завод „Свердловскавтодора“, и их грузопоток намного интенсивнее нашего», — рассказывает Самсонов. По его словам, предприятие то и дело идет на компромиссы с местными жителями. Например, переделали угольную котельную, дым от которой мешал соседям, и перенесли ее в другое место. Стали работать только в дневное время, а также добавили часы сна, во время которых не осуществляют погрузочные и разгрузочные работы. Кроме того, добавляет Самсонов, у предприятия есть положительное заключение по установлению санитарно-защитной зоны. Местные жители пытались через суд оспорить его и увеличить площадь санитарно-защитной зоны, но у них, говорит собеседник, это не получилось. На последнем заседании суд якобы встал на сторону завода, при этом оперативно предоставить решение суда директор завода не смог, так как сам еще не получил его на руки. «Желание жителей одно — чтобы наше предприятие закрылось. При этом мы ведем законную деятельность, платим налоги — только за этот год перечислили в бюджет больше 40 млн рублей, предоставляем рабочие места, делаем продукцию, которая в том числе используется для строительства детских садов. И добавлю — мы не единственное предприятие, которое там находится», — рассказывает Самсонов. Глава Арамильского городского округа Марина Мишарина в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала, что ей известно о конфликте местных жителей и руководства завода ЖБИ. Более того, согласно картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, городской комитет по управлению муниципальным имуществом также подал иск к представителям завода из-за незаконного захвата части земельного участка. Сумма требований за пользование муниципальной землей — 1,8 млн рублей. Решить проблему чиновники предлагали, сделав санитарно-защитную зону в соответствии с последним постановлением правительства РФ в этой сфере. Но представители завода навстречу не пошли. Конфликт может быть исчерпан в следующем году. По словам Марины Мишариной, в планах у чиновников заключить муниципальный контракт по разработке Генплана и правил землепользования и застройки и перевести Полетаевку из промышленной зоны в обратно в жилую. Но жить еще год будто на строительной площадке местные жители не хотят, поэтому отправили письмо полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву. Надеясь, что хотя бы он вникнет в их ситуацию.