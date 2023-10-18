Суд Екатеринбурга заставляет бойца СВО заплатить за чужой поджог

Как сержант и еще три человека оказались должны 4,5 миллиона за дом, в котором не жили

19 октября 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Половина дома была уничтожена дотла (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Боец СВО Артем Я. прибыл в Екатеринбург, узнав о решении Орджоникидзевского суда о возмещении ущерба на 4 400 000 рублей. Такую сумму он и еще три человека должны заплатить истцу за часть дома, которая сгорела после поджога неизвестных лиц. Суд пришел к выводу, что ответчики, в том числе военный, не содержали дом в должном порядке и должны за это ответить. Корреспондент URA.RU выслушал обе стороны конфликта. Дознаватели установили, что пожар случился из-за поджога (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Деревянный дом № 124-126 на улице Уральских Рабочих с земельным участком был построен в 1942 году, он поделен на нескольких хозяев. Половину дома занимает Галина Панфилова. Во второй половине имеют доли пенсионерка Наталья Зырянова, а также Артем Я. и его сестра Ольга Киреева. Все они в доме не проживали: на свою половину Панфилова пустила жить семью погорельцев с пятью детьми, а остальная часть дома пустовала. «В нашей части дома было жить невозможно. Там все старое, прогнившее, в подполье всегда стояла вода. Муж, пока был жив, ходил по разным инстанциям, просил ремонта, но не допросился. И мне, и остальным жильцам дом достался по наследству», — объяснила URA.RU 71-летняя Наталья Зырянова. По ее словам, на пустовавшей половине был отключен газ, электричество, двери заколочены досками, вокруг забор. В августе прошлого года в жилище случился пожар: дотла сгорело все, кроме части, где жила многодетная семья. Они успели спастись. Эксперты признали, что причиной пожара стал умышленный поджог. Кем он был совершен и зачем — так и не было установлено. Один из ответчиков — военный. Пожар случился в доме, пока он был на службе в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Хозяйка уцелевшей половины, Панфилова, подала на остальных жильцов в суд, обвинив в том, что мы не поддерживали дом и земельный участок в надлежащем состоянии. Вроде как по этой причине туда смогли проникнуть посторонние и устроить поджог. Суд встал на сторону истца и 6 октября постановил взыскать с нас более 4 400 000 рублей материального ущерба», — рассказал URA.RU старший сержант, который 18 лет служит в разных регионах России, а в последний год — на СВО. Сумма, подлежащая возмещению, является солидарной и должна быть поделена на четырех ответчиков — на каждого более чем по миллиону. Четвертый — это отчим брата и сестры, который прописан в доме, но чье местонахождение неизвестно. Как выплачивать огромную сумму, ни пенсионерка Зырянова, ни продавщица Киреева (мать двоих несовершеннолетних детей), ни сержант (имеет троих детей на иждивении) не представляют. «Эта сумма [четыре миллиона 400 тысяч] неокончательная и будет расти, потому что я подам еще на возмещение движимого имущества. Как им платить? У пенсионерки есть квартира, продаст ее и заплатит. Я давно требовала от них следить за своей половиной, чтобы не было туда доступа бомжам, алкашам, наркоманам. Этот дом мне крайне дорог — там жила моя мать, в нем вырос мой сын. Мне даже сейчас об этом больно говорить», — сказала корреспонденту Галина Панфилова. Между соседями не прекращаются тяжбы из-за злополучного жилища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Это уже не первый суд соседей. Раньше Панфилова обязала разделить оплату за вывоз мусора на всех, кто прописан в доме. «Прописали там табун, а платила за вывоз твердых бытовых отходов я», — пояснила женщина корреспонденту. Суд ее также поддержал. Еще она намеревалась обязать соседей следить за домом и даже написала заявления в прокуратуру и МЧС. Это было 17 августа прошлого года. На следующий день, 18 августа, дом сгорел. Это совпадение кажется остальным жильцам подозрительным. Также их смущает, что во второй половине дома обитала семья погорельцев, чье предыдущее жилище ранее сгорело. Они намерены подать апелляцию и надеются на пересмотр дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец СВО Артем Я. прибыл в Екатеринбург, узнав о решении Орджоникидзевского суда о возмещении ущерба на 4 400 000 рублей. Такую сумму он и еще три человека должны заплатить истцу за часть дома, которая сгорела после поджога неизвестных лиц. Суд пришел к выводу, что ответчики, в том числе военный, не содержали дом в должном порядке и должны за это ответить. Корреспондент URA.RU выслушал обе стороны конфликта. Деревянный дом № 124-126 на улице Уральских Рабочих с земельным участком был построен в 1942 году, он поделен на нескольких хозяев. Половину дома занимает Галина Панфилова. Во второй половине имеют доли пенсионерка Наталья Зырянова, а также Артем Я. и его сестра Ольга Киреева. Все они в доме не проживали: на свою половину Панфилова пустила жить семью погорельцев с пятью детьми, а остальная часть дома пустовала. «В нашей части дома было жить невозможно. Там все старое, прогнившее, в подполье всегда стояла вода. Муж, пока был жив, ходил по разным инстанциям, просил ремонта, но не допросился. И мне, и остальным жильцам дом достался по наследству», — объяснила URA.RU 71-летняя Наталья Зырянова. По ее словам, на пустовавшей половине был отключен газ, электричество, двери заколочены досками, вокруг забор. В августе прошлого года в жилище случился пожар: дотла сгорело все, кроме части, где жила многодетная семья. Они успели спастись. Эксперты признали, что причиной пожара стал умышленный поджог. Кем он был совершен и зачем — так и не было установлено. «Хозяйка уцелевшей половины, Панфилова, подала на остальных жильцов в суд, обвинив в том, что мы не поддерживали дом и земельный участок в надлежащем состоянии. Вроде как по этой причине туда смогли проникнуть посторонние и устроить поджог. Суд встал на сторону истца и 6 октября постановил взыскать с нас более 4 400 000 рублей материального ущерба», — рассказал URA.RU старший сержант, который 18 лет служит в разных регионах России, а в последний год — на СВО. Сумма, подлежащая возмещению, является солидарной и должна быть поделена на четырех ответчиков — на каждого более чем по миллиону. Четвертый — это отчим брата и сестры, который прописан в доме, но чье местонахождение неизвестно. Как выплачивать огромную сумму, ни пенсионерка Зырянова, ни продавщица Киреева (мать двоих несовершеннолетних детей), ни сержант (имеет троих детей на иждивении) не представляют. «Эта сумма [четыре миллиона 400 тысяч] неокончательная и будет расти, потому что я подам еще на возмещение движимого имущества. Как им платить? У пенсионерки есть квартира, продаст ее и заплатит. Я давно требовала от них следить за своей половиной, чтобы не было туда доступа бомжам, алкашам, наркоманам. Этот дом мне крайне дорог — там жила моя мать, в нем вырос мой сын. Мне даже сейчас об этом больно говорить», — сказала корреспонденту Галина Панфилова. Это уже не первый суд соседей. Раньше Панфилова обязала разделить оплату за вывоз мусора на всех, кто прописан в доме. «Прописали там табун, а платила за вывоз твердых бытовых отходов я», — пояснила женщина корреспонденту. Суд ее также поддержал. Еще она намеревалась обязать соседей следить за домом и даже написала заявления в прокуратуру и МЧС. Это было 17 августа прошлого года. На следующий день, 18 августа, дом сгорел. Это совпадение кажется остальным жильцам подозрительным. Также их смущает, что во второй половине дома обитала семья погорельцев, чье предыдущее жилище ранее сгорело. Они намерены подать апелляцию и надеются на пересмотр дела.