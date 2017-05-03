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Главные новости Челябинской области
13:19  03 мая 2017 0

«Я уже не мог за ней ухаживать!» В доме погибшей четы южноуральских пенсионеров найдена записка

Клипарт., нож, уголовное дело
В Златоусте расследуют двойное убийство пенсионеровФото: Александр Мамаев © URA.RU

Предварительными причинами гибели пожилых супругов в Златоусте, чьи тела обнаружили 30 апреля в квартире одного из домов, стали убийство и суицид. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, в доме найдена записка.

Муж сообщает, что убил свою болевшую жену из-за того, что не мог за ней ухаживать. После этого, по версии следствия, он нанес ножевые ранения себе. Но уголовное дело пока расследуется по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По предварительным данным, в квартире обнаружена записка, в которой мужчина указал, что убил свою болевшую жену из-за того, что не мог за ней ухаживать.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверяется версия совершения убийства.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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