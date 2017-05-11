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11 мая 2017
09:11  11 мая 2017 2

Бывшая жена Сечина стала владельцем компании с доступом к гостайне

Гонка героев 2016. Екатеринбург, вертолет, военная авиация, ввс россии
"Вертолеты России" один из партнеров "Станкофлота"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина получила контрольный пакет импортера станков ООО «Станкофлот». Основным заказчиком компании являются структуры «Ростеха».

По имеющимся данным, «Станкофлот» стремится стать ЕРС-подрядчиком для отраслей тяжелой промышленности. Эксперты не исключают, что инвестиция связана и с девелоперским бизнесом экс-супруги Игоря Сечина, сообщает «Коммерсант».

«Станкофлот» импортирует металлообрабатывающие станки европейской фирмы Heller Wemas. В партнерах российской компании, помимо структур «Ростеха», значатся «Вертолеты России», «РТ-Химкомпозит» и НПП «Исток» им. Шокина.

В «РТ-Химкомпозит» и «Вертолетах России» отказались от комментариев.

Марина Сечина является совладелицей компании ООО «Паритет Вятка», которая специализируется на производстве мясных продуктов. Также госпожа Сечина обладает неконтролирующим пакетом акций системного интегратора «РК-Телеком», обслуживающего силовые ведомства и строящего сети для операторов мобильной связи.

Семен Гринберг
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