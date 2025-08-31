Стало известно, от какого напитка умерли пять россиян в Нижегородской области

Пять человек, скончавшиеся в Балахне Нижегородской области от отравления алкоголем, употребляли самогон, приобретенный в так называемом «веселом гараже» на улице Чапаева. Об этом сообщают telegram-каналы. Трагедия произошла в ходе празднования Дня города.
«Причиной смерти пяти человек в Нижегородской области стал самогон. Его приятели купили тут же — предварительно, у умельцев в неком „веселом гараже“ на улице Чапаева в Балахне», — пишет telegram-канал Mash. Компания из шести человек, самому младшему из которых было 31 год, а старшему — 67 лет, устроила застолье, купив алкогольный напиток у местных «умельцев».
Накануне в городе Балахна Нижегородской области пять человек погибли из-за отравления алкогольной продукцией. Один из пострадавших был допрошен следователями незадолго до своей смерти и смог рассказать детали произошедшего. По его словам, группа мужчин употребляла спиртные напитки неизвестного происхождения в общежитии на улице Чапаева. В связи с произошедшим в СК возбудили уголовное дело по статье о продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло смерть двух и более лиц.
