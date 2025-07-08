Киев попытался атаковать два региона России: карта БПЛА за 8 июля

В ночь на 8 июля ВСУ атаковали Белгородскую область. Над ней уничтожено более 110 дронов. Также ВСУ нанесли массированный удар по Луганской Народной республике (ЛНР). Есть пострадавшие. Карта атак беспилотников на 8 июля — в материале URA.RU.
Ночные удары ВСУ по Белгородской области
Сбиты три БПЛА
С 7 июля на 8 июля по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны на территории Белгородской области сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ в telegram-канале.
Атакован поселок Борисовка, есть пострадавшие
По словам telegram-канала главы региона Вячеслава Гладкова, под атаку противника попал поселок Борисовка. Три человека пострадало, среди них полуторагодовалый ребенок. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы.
Сотрудники скорой медицинской помощи транспортировали женщину в городскую больницу №2 Белгорода, а полуторагодовалую девочку — в областную детскую клиническую больницу. Третьей пострадавшей медицинская помощь была оказана на месте происшествия.
Также в результате детонации вражеского беспилотника на территории двора многоквартирного дома были повреждены шесть легковых автомобилей, а в девяти квартирах выбиты оконные стекла, сообщил Гладков. Продолжается подомовой обход.
ВСУ атаковали несколько городов в ЛНР
ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по центрам городов Старобельск, Беловодск и Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем официальном telegram-канале.
По словам Пасечника, атака началась около 7:00 и была сосредоточена на центральных улицах и ключевых административных зданиях. В Беловодске в результате удара один человек получил ранения и в настоящее время ему предоставляется необходимая медицинская помощь.
Данных о разрушениях не поступало. В Сватово зафиксированы повреждения здания налоговой службы, а в Старобельске пострадали административные постройки и торговое помещение. По предварительной информации, жертв среди населения нет.
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