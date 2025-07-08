В России впервые за 10 лет снизились цены на новые автомобили

Средняя цена на новый автомобиль в 2025 году снизилась впервые более чем за 10 лет — до 3,12 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) президент организации Алексей Подщеколдин, отметив, что снижение цен не приводит к улучшению ситуации на рынке машин.
«Надо признать, что рынок болен и такое лекарство, как снижение цен, его не лечит», — заявил Подщеколдин. Так, в 2025 году средняя стоимость новой машины составляет 3,12 млн рублей, при этом в прошлом году она была на уровне 3,35 млн рублей.
Однако, несмотря на значительные скидки на продукты китайских и российских автопроизводителей, спрос продолжает снижаться. По итогам первого полугодия объем российского транспортного рынка сократился на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Снижение цен связано с уменьшением емкости авторынка, которая, по прогнозам РОАД, в 2025 году может стать ниже на 20%. Основными причинами этому являются уменьшение покупательских возможностей россиян и высокая процентная ставка, при которой выгоднее вложить деньги, чем покупать машины. Так, статистические данные о выдаче автокредитов за первые пять месяцев текущего года свидетельствуют об уменьшении их объема на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH и автоэксперт Евгений Житнухин сообщил, что в РФ автодилеры часто проводят специальные акции, в рамках которых реализуют машины по ценам ниже рыночных. Так, наиболее значительные скидки в 5-10%, а иногда и 20%, обычно предоставляют китайские автопроизводители, стремящиеся распродать устаревшие модели. Однако такие предложения действуют ограниченное время — зачастую всего несколько дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.