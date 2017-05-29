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29 мая 2017
28 мая 2017
09:53  29 мая 2017 0

Пассажирам, летящим в США, запретили брать с собой ноутбуки

Клипарт. Екатеринбург, ноутбук, клавиатура, компьютерная игра
В Штатах вводят новые меры безопасности в связи с угрозой терактовФото: Александр Константинов © URA.RU

Власти США планируют ввести запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств на авиарейсах, следующих в страну. Такая мера вызвана опасением терактов.

По мнению министра внутренней безопасности США Джона Келли, существует реальная угроза для авиации со стороны террористов. «Они одержимы мыслью взорвать американский самолет и ни перед чем не остановятся», — цитирует Келли информагентство Nation News.

В марте власти США уже запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, авиапассажирам из Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. Также была попытка установить аналогичные ограничения для пассажиров из Европы, однако в ходе переговоров с ЕС власти США отказались от этого запрета, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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