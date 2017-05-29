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29 мая 2017
Главные новости Москвы
14:37  29 мая 2017 1

«Хотел помочь американскому народу». Дерипаска назвал ложью статью The New York Times

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Олег Дерипаска открестился от статьи в американской газетеФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Глава «РУСАЛа» Олег Дерипаска заявил, что сведения в статье The New York Times о показаниях Конгрессу США в обмен на иммунитет являются ложью. Специальное заявление бизнесмен разослал в российские СМИ.

Дерипаска заявляет, что статья, опубликованная в американской газете 27 мая под заголовком «Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса», является только в некоторых моментах верной, но по своей сути она ложная. «Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу „помочь“ демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину», — приводит заявление Дерипаски «Газета.Ru».

Он отметил, что торг за информацию в обмен на иммунитет является ложью. «У меня действительно есть доказательства, которые — что, безусловно, неприятно для некоторых, — свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России. То, что я якобы „добиваюсь“ в этой мыльной опере чего-то большего, чем справедливость, является попросту ложью», — возмущается в письме бизнесмен.

The New York Times писало, что Олег Дерипаска был готов дать показания о «вмешательстве» России в президентскую кампанию в США в обмен на иммунитет от судебного преследования. Как пишет «Национальная служба новостей», Дерипаска собирался выступить в комитетах палат представителей и сената, которые ведут расследование. Впрочем, в Конгрессе от предложения Дерипаски отказались, посчитав, что данный ему иммунитет затруднит работу следствия.

Нина Калинина
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