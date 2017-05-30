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30 мая 2017
22:18  30 мая 2017 0

Впервые в мире за «лайк» в Facebook вынесли обвинительный приговор

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук
Эпоха безнаказанного интернета подошла к концуФото: Pixabay.com

Районный суд Цюриха впервые в истории Швейцарии вынес обвинительный приговор за «лайк» к комментарию в социальной сети Facebook. 45-летнего гражданина страны признали виновным в клевете. Русская служба BBC подчеркивает, что это первый подобный случай в истории.

Истцом выступил общественный активист Эрвин Кесслер, который возглавляет ассоциацию против разведения и забоя животных, передает газета «Известия».

Виновный заплатит штраф 4 тысяч франков, что сопоставимо с суммой в 230 тыс рублей, дополняет «Российская газета». 2015 году несколько пользователей «Фейсбука» оставили оскорбительные комментарии, в которых обвиняли мужчину в расизме, фашизме и антисемитизме. Кесслер подал на комментаторов в суд, который вынес несколько обвинительных приговоров. 29 мая судья пошел еще дальше и решил наказать 45-летнего местного жителя за то, что тот поставил «лайк» под оскорбительным комментарием.

Семен Гринберг
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