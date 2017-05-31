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31 мая 2017
13:47  31 мая 2017 0

«Он не понимает степени риска». Трамп рассекретил свой мобильный телефон

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Эксперты утверждают, что таким образом Трамп ставит под угрозу безопасность и секретность сообщенийФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп раздает мировым лидерам свой номер мобильного телефона и просит связываться с ним лично. Об этом сообщает «Ассошиейтед Пресс» со ссылкой на свои источники.

По сведениям агентства, Трамп уже поделился своим номером с премьер-министром Канады, президентом Мексики и президентом Франции, отмечает «Эхо Москвы». Тем самым американский лидер не только ставит под угрозу безопасность и секретность сообщений, но и нарушает дипломатический этикет.

Историк, специалист по этикету Эля Басманова в беседе с «Национальной службой новостей» рассказала, что американский лидер, судя по всему, не понимает степени риска.

«Это вызывает большое беспокойство и озабоченность — и совершенно справедливо. Трамп очень плохо знаком с протоколом и поэтому совершает подобного рода ошибки, не понимая степени риска, связанного со своей доступностью. Через личный телефон сейчас легко определить местонахождение, окружение, занятия — всё! Трамп поступает очень странно. Беспокойство обоснованно», — сказал эксперт.

Известно, что личным номером Трампа воспользовался пока только премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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