Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на строительство новой дороги — это отрезок улицы Краснолесья. Он соединит Широкую речку и Академический — два района в городе, которые сейчас стремительно развиваются. На дорогу длиной чуть более километра (1090 метров) будет выделено 362 млн рублей.
Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Новый участок улицы Краснолесья будет пересекать Суходольскую, Соболева и Резервную. Строительство дороги предполагает также создание всех необходимых коммуникаций, подрядчик должен будет обеспечить работу ливневки, канализации, инженерных сетей, сетей связи.
Сроки строительства — 35 месяцев, работы, если тендер состоится, начнутся уже в этом году.