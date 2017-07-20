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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
12:29  20 июля 2017 1

Километр дороги из Академического на другую окраину города обойдется в 360 миллионов

Общественные слушания по проекту застройки 3 и 4 квартала микрорайона Академический. Екатеринбург, академический район
Тендер на строительство уже объявленФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на строительство новой дороги — это отрезок улицы Краснолесья. Он соединит Широкую речку и Академический — два района в городе, которые сейчас стремительно развиваются. На дорогу длиной чуть более километра (1090 метров) будет выделено 362 млн рублей.

Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Новый участок улицы Краснолесья будет пересекать Суходольскую, Соболева и Резервную. Строительство дороги предполагает также создание всех необходимых коммуникаций, подрядчик должен будет обеспечить работу ливневки, канализации, инженерных сетей, сетей связи.

Сроки строительства — 35 месяцев, работы, если тендер состоится, начнутся уже в этом году.

Дарья Косинцева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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