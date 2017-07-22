10:04 22 июля 2017 0

Спутник Марса рано или поздно рухнет на Красную планету Фото: pixabay.com

Специалисты агентства NASA с помощью космического телескопа «Хаббл», получил ряд снимков спутника Марса— картофелеобразного Фобоса. Из этих фотографий они смонтировали короткий ролик.

Небесное тело Фобос стремительно вращается вокруг Красной планеты, совершая один виток за 7 часов 39 минут, что быстрее, чем вращение планеты вокруг собственной оси. Фобос ближе к Марсу, чем Луна к Земле в 40 раз. Орбита спутника, согласно расчетам, постепенно снижается. Это означает, что «каменная картофелина» рано или поздно разрушится под действием тяготения и рухнет на марсианскую поверхность. Время до падения оценивают в 10−11 миллионов земных лет.

Спутник Марса- астероид Фобос по форме напоминает картофелину ФОТО: hubblesite

Существуют гипотезы, что Фобос- это астероид, когда-то «пойманным» Марсом в космическом пространстве, его притянула гравитация планеты, — поясняет телеканал 360.