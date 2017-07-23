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23 июля 2017
15:00  23 июля 2017 0

Мутко просит Бастрыкина проверить огромные премии тюменских футболистов

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Вице-премьер считает выплаты подозрительно высокимиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-премьер РФ Виталий Мутко обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить ситуацию с назначением огромных премий бывшим игрокам футбольного клуба «Тюмень».

Как выяснилось, три года назад главный тренер тайно подписал от имени клуба договор о премиях на общую сумму в 10 млн рублей. В итоге клуб отказался их выплачивать, позже это решение поддержал Российский футбольный союз, пишет Life.ru.

Далее один из обиженных тюменских футболистов обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Судья встал на сторону игроков и тренера, обязав клуб выплатить премии.

Позже тюменскому футбольному клубу предписали заплатить сразу несколько штрафов за невыплату премий. Такое решение приняла палата по разрешению споров Российского футбольного союза. Об этом подробно писало «URA.RU».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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