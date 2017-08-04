Генеральная прокуратура РФ может подключиться к масштабным проверкам продовольственных ретейлеров, которые проводят специалисты Федеральной антимонопольной службы.
Сотрудники силового ведомства уже встретились с участниками российского рынка и обсудили ущемление прав товаропроизводителей со стороны сетевых компаний при заключении договоров поставки и нарушения законов в отношении цен на продукты питания, пишет RT.
Один из участников встречи утверждает, что ФАС не всегда может получить оперативный доступ к необходимой информации, а представители прокуратуры не всегда знают, что именно нужно искать. Для более плодотворной работы было принято решение объединить усилия.