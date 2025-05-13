Глава Минздрава искупался с внуками в кишащей фекальными бактериями реке

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший искупался с внуками в реке Рок-Крик, несмотря на запреты из-за высокого уровня фекальных бактерий. Об этом рассказал сам политик.
«Прогулка в честь Дня матери в парке Дамбартон-Оукс с Амариллис, Бобби, Киком и Джексоном, а также купание с моими внуками Бобкэтом и Кассиусом в Рок-Крик», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети Х. Он опубликовал фотографии, где видно, как он окунается в воду вместе с внуками. В реке обнаружены фекальные кишечные палочки и лямблии.
Пользователи отметили, что Служба национальных парков предупреждает о запрете плавания в этой реке. Этот запрет введен из-за загрязнения и действует с 1971 года.
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