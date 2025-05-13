Глава Минздрава искупался с внуками в кишащей фекальными бактериями реке

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди с внуками искупался в реке с бактериями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кеннеди-младший купался с внуками в реке Рок-Крик, несмотря на запреты
Кеннеди-младший купался с внуками в реке Рок-Крик, несмотря на запреты Фото:

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший искупался с внуками в реке Рок-Крик, несмотря на запреты из-за высокого уровня фекальных бактерий. Об этом рассказал сам политик.

«Прогулка в честь Дня матери в парке Дамбартон-Оукс с Амариллис, Бобби, Киком и Джексоном, а также купание с моими внуками Бобкэтом и Кассиусом в Рок-Крик», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети Х. Он опубликовал фотографии, где видно, как он окунается в воду вместе с внуками. В реке обнаружены фекальные кишечные палочки и лямблии.

Пользователи отметили, что Служба национальных парков предупреждает о запрете плавания в этой реке. Этот запрет введен из-за загрязнения и действует с 1971 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший искупался с внуками в реке Рок-Крик, несмотря на запреты из-за высокого уровня фекальных бактерий. Об этом рассказал сам политик. «Прогулка в честь Дня матери в парке Дамбартон-Оукс с Амариллис, Бобби, Киком и Джексоном, а также купание с моими внуками Бобкэтом и Кассиусом в Рок-Крик», — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети Х. Он опубликовал фотографии, где видно, как он окунается в воду вместе с внуками. В реке обнаружены фекальные кишечные палочки и лямблии. Пользователи отметили, что Служба национальных парков предупреждает о запрете плавания в этой реке. Этот запрет введен из-за загрязнения и действует с 1971 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...