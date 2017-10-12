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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
01:52  12 октября 2017 0

Названа дата первых в истории «космических похорон». ФОТО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
Похоронить усопшего в космосе можно будет уже в этом годуФото: pixabay.com

Первые «космические похороны» пройдут уже в ноябре 2017 года. Речь идет о посылке урны в космос с прахом усопшего, который развеют на высоте более 34 километров над поверхностью планеты.

Процесс отправки урны в космическое пространство записывается на видео, после чего запись передают родственникам. Стоимость такой услуги составляет примерно 795 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей). Британская компания Ascension Flights будет заниматься организацией «космических похорон».

Ранее, в предварительных испытаниях в космос посылали урны кремированных домашних животных. По словам фирмы, эксперимент прошел успешно, передает «Федеральное агентство новостей».

Александр Черноскутов
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