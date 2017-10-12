01:52 12 октября 2017 0

Похоронить усопшего в космосе можно будет уже в этом году Фото: pixabay.com

Первые «космические похороны» пройдут уже в ноябре 2017 года. Речь идет о посылке урны в космос с прахом усопшего, который развеют на высоте более 34 километров над поверхностью планеты.

Процесс отправки урны в космическое пространство записывается на видео, после чего запись передают родственникам. Стоимость такой услуги составляет примерно 795 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей). Британская компания Ascension Flights будет заниматься организацией «космических похорон».

Ранее, в предварительных испытаниях в космос посылали урны кремированных домашних животных. По словам фирмы, эксперимент прошел успешно, передает «Федеральное агентство новостей».