11:20 15 октября 2017 2

Басков уже "женат" на сцене, заявляет Кальчева Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывшая возлюбленная российского певца Николая Баскова Софи Кальчева рассказала, почему артист никогда не женится на телеведущей Виктории Лопыревой, а также раскрыла секрет его отношений с женщинами.

Кальчева заявила, что Басков не свяжет свою судьбу ни с одной из женщин, так как он уже «женат» на сцене. «Он предан музыке и своим поклонникам», — пояснила экс-возлюбленная певца. По ее словам, «единственная и настоящая любовь» Баскова — музыка, поэтому его свадьба с Лопыревой не состоится. «И это не первая, и не последняя его невеста», — отметила Кальчева, ее слова приводит «Собеседник».

Также бывшая возлюбленная Баскова призналась, что и сама не ждала предложения от артиста. Он не может принадлежать одному человеку, такие, как Басков, «принадлежат всем и сразу», уверена девушка.