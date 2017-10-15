{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 октября 2017
11:20  15 октября 2017 2

Экс-возлюбленная Баскова рассказала, почему певец не женится никогда. «Это не последняя его невеста»

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, басков николай
Басков уже "женат" на сцене, заявляет КальчеваФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывшая возлюбленная российского певца Николая Баскова Софи Кальчева рассказала, почему артист никогда не женится на телеведущей Виктории Лопыревой, а также раскрыла секрет его отношений с женщинами.

Кальчева заявила, что Басков не свяжет свою судьбу ни с одной из женщин, так как он уже «женат» на сцене. «Он предан музыке и своим поклонникам», — пояснила экс-возлюбленная певца. По ее словам, «единственная и настоящая любовь» Баскова — музыка, поэтому его свадьба с Лопыревой не состоится. «И это не первая, и не последняя его невеста», — отметила Кальчева, ее слова приводит «Собеседник».

Также бывшая возлюбленная Баскова призналась, что и сама не ждала предложения от артиста. Он не может принадлежать одному человеку, такие, как Басков, «принадлежат всем и сразу», уверена девушка.

Екатерина Холкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров