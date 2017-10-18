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18 октября 2017
21:07  18 октября 2017 0

Доходы россиян сокращаются четвертый год подряд

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
В сентябре реальные доходы упали на 0,3 процентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России реальные денежные доходы жителей с января по сентябрь 2017 года снизились на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Данные привели аналитики Росстата.

«Газета.Ru» пишет, что в сентябре реальные доходы упали на 0,3 процента. Такая же ситуация была в августе. В июле падение составило 1,6 процента, в мае—июне была нулевая динамика.

При этом среднемесячная зарплата в первом месяце осени выросла на 5,6% и составила 37,520 руб.

Реальные доходы населения РФ сокращаются четвертый год подряд. В 2016 году доходы упали на 5,9 процента в реальном выражении, в 2015-м — на 3,2 процента, в 2014-м — на 0,7 процента.

Виктор Дорофеев
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