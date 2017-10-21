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21 октября 2017
20 октября 2017
12:34  21 октября 2017 0

Трамп намерен запретить публикацию секретных документов ЦРУ по убийству Кеннеди

Дональд Трамп, трамп дональд
Публикация поставит под удар нацбезопасноть Штатов, уверен ТрампФото: wikimedia.org/The White House

Президент США Дональд Трамп намерен заблокировать публикацию секретных документов об убийстве 35-го главы Америки Джона Кеннеди. По мнению нынешнего лидера страны, эти данные содержат сведения о последних американских разведывательных операциях.

Рассекречивание документов поставит под удар национальную безопасность Штатов, уверен Трамп. В то же время, представитель Белого дома Линдси Уотерс сообщила, что администрация работает над тем, чтобы опубликовать максимум данных по этому вопросу, пишет RT.

Закон, который обязывает рассекретить сведения об убийстве Кеннеди, подписал президент США Джордж Буш-старший в 1992 году. Согласно распоряжению, более трех тысяч документов ЦРУ и ФБР должны были опубликовать 26 октября 2017 года.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года выстрелом в голову. По официальной версии, курок спустил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд. Он стрелял с шестого этажа книжного склада.

Семен Гринберг
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