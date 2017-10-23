Генерал-майор таможенной службы Максим Чмора с 23 октября назначен руководителем Уральского таможенного управления, сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления. Он работал на этой должности с мая 2017 года, но в статусе временно исполняющего обязанности.
До работы на Урале Максим Чмора проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни. Имеет награды таможенной службы: медали «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За Усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудный знак «Отличник таможенной службы».
Одновременно приставка «врио» была убрана из должности генерал-лейтенанта Вячеслава Голоскокова — руководителя таможни Московской области, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Уральского таможенного управления. Ранее он в течение двух лет возглавлял Уральское таможенное управление, пока не пошел на повышение.