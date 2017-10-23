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23 октября 2017
13:30  23 октября 2017 0

Уральских таможенников возглавил новый генерал. Прежний ушел на повышение в Москву

Ранее Максим Чмора работал в Приволжском таможенном управленииФото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Генерал-майор таможенной службы Максим Чмора с 23 октября назначен руководителем Уральского таможенного управления, сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления. Он работал на этой должности с мая 2017 года, но в статусе временно исполняющего обязанности.

До работы на Урале Максим Чмора проходил службу в Приволжском таможенном управлении, исполняя обязанности первого заместителя начальника Татарстанской таможни. Имеет награды таможенной службы: медали «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За Усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудный знак «Отличник таможенной службы».

Одновременно приставка «врио» была убрана из должности генерал-лейтенанта Вячеслава Голоскокова — руководителя таможни Московской области, рассказали «URA.RU» в пресс-службе Уральского таможенного управления. Ранее он в течение двух лет возглавлял Уральское таможенное управление, пока не пошел на повышение.

Виктор Дорофеев
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