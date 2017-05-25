15:46 25 мая 2017 2

После двух лет работы на Урале генерала перевели в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин подписал приказ о назначении генерал-лейтенанта Вячеслава Голоскокова руководителем таможни Московской области.

«Вячеслав Голоскоков приступает к работе в новой должности с 31 мая, — сообщила „URA.RU“ руководитель пресс-службы Уральского таможенного управления Екатерина Демянчук. — Временно исполняющим обязанности Уральского управления станет Максим Чмора».

Вячеслав Голоскоков работал на Урале всего два года, с 2015-го. О нем известно, что родился в 1960 году на Украине в Луганской области, окончил киевское общевойсковое училище, служил в Афганистане. Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени. Служит в таможне с 1994 года. С мая 2006-го по сентябрь 2007 года возглавлял Дальневосточное управление. Затем работал начальником Приволжского таможенного управления, после чего в управлении рисков и оперативного контроля в Москве.