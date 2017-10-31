В киевском аэропорту «Боинг» врезался в грузовик. ФОТО

При столкновении никто из пассажиров не пострадал
ЧП произошло в киевском аэропорту Борисполь с самолетом «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800. Самолет должен был выполнить рейс PS25 Киев—Харьков. При рулежке лайнер крылом врезался в грузовой фургон кейтеринговой компании Sky Food Service.
«Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение наземных служб. Проводятся расследование обстоятельств столкновения и анализ вероятных повреждений», — цитирует пресс-службу авиакомпании «Страна.UA».
Никто из людей не пострадал, пассажиров пересадили в другой самолет и отправили по назначению.
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