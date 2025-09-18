Получивший российский паспорт футболист заявил, что не собирался играть за сборную России

Капитан «Зенита» Сантос заявил, что не хотел играть за российскую сборную
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сантос заявил, что с самого начала собирался играть за сборную Бразилии
Сантос заявил, что с самого начала собирался играть за сборную Бразилии Фото:

Капитан футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России после получения российского паспорта. Об этом сообщил сам футболист.

«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи», — цитирует Сантоса Sport24. Он поблагодарил бога за то, что выступление за "Зенит" дало ему такую возможность.

Дуглас Сантос, 31-летний защитник, получил российский паспорт в октябре 2024 года и сменил спортивное гражданство на российское. Благодаря этому он перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако не был включен в итоговую заявку сборной России на мартовские сборы 2025 года, несмотря на попадание в расширенный состав. 5 сентября Сантос дебютировал за сборную Бразилии в официальном матче против Чили в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. После этого футболист вновь получил статус легионера в РПЛ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Капитан футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России после получения российского паспорта. Об этом сообщил сам футболист. «С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи», — цитирует Сантоса Sport24. Он поблагодарил бога за то, что выступление за "Зенит" дало ему такую возможность. Дуглас Сантос, 31-летний защитник, получил российский паспорт в октябре 2024 года и сменил спортивное гражданство на российское. Благодаря этому он перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако не был включен в итоговую заявку сборной России на мартовские сборы 2025 года, несмотря на попадание в расширенный состав. 5 сентября Сантос дебютировал за сборную Бразилии в официальном матче против Чили в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. После этого футболист вновь получил статус легионера в РПЛ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...