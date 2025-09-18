Получивший российский паспорт футболист заявил, что не собирался играть за сборную России

Капитан футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России после получения российского паспорта. Об этом сообщил сам футболист.
«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи», — цитирует Сантоса Sport24. Он поблагодарил бога за то, что выступление за "Зенит" дало ему такую возможность.
Дуглас Сантос, 31-летний защитник, получил российский паспорт в октябре 2024 года и сменил спортивное гражданство на российское. Благодаря этому он перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ), однако не был включен в итоговую заявку сборной России на мартовские сборы 2025 года, несмотря на попадание в расширенный состав. 5 сентября Сантос дебютировал за сборную Бразилии в официальном матче против Чили в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. После этого футболист вновь получил статус легионера в РПЛ.
