Количество туристов, которые посетят Москву в 2018 году, может достигнуть 21 миллиона. Об этом сообщил начальник управления гостиничного хозяйства Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко.
«Ждем больше 21 миллиона туристов в Москве и около одного миллиона футбольных болельщиков. Это большая цифра», — цитирует Тихненко «Федеральное агентство новостей». По мнению издания, вторая цифра связана с чемпионатом мира, который пройдет в России в следующем году.
Тихненко также отметил, что с начала 2017 этого года число посетивших Москву китайских туристов выросло на 30%, сообщает телеканал 360.
Напоминаем, что из-за технических сбоев и медлительности FIFA россияне рискуют остаться без билетов на ЧМ — 2018. Те, кто выбрал в качестве способа оплаты банковский перевод, получили тревожные уведомления от билетного центра чемпионата мира FIFA: «Оплата за распределенные Вам билеты все еще не была получена FWCTC».