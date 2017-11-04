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04 ноября 2017
03 ноября 2017
10:34  04 ноября 2017 0

Названа истинная причина отставки главы Минобороны Британии

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, Биг Бен, big ben, england
Интриги в правительстве довели министра до увольненияФото: depositphotos.com

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за интриг в правительстве страны, пишут британские СМИ.

Отставку Фэллона инициировала лидер Палаты общин Андреа Лидсом, от которой хотел избавиться сам министр обороны. Фэллон при помощи кадровых перестановок в правительстве стремился уволить всех ревностных сторонников выхода Британии из Евросоюза.

Таким образом, отставка Фэллона стала самозащитой со стороны Лидсом, которая нанесла удар первой, пишет RT.

1 ноября стало известно, что глава Минобороны Британии подал в отставку. Ранее основной версией увольнения Фэллона СМИ называли обвинения в домогательствах к журналистке Джулии Хартли-Брюэр, пишет Nation News. Министр однажды якобы положил ей руку на коленку во время ужина.

Олег Теплоухов
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