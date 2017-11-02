01:43 02 ноября 2017 0

Возможно, приставания к журналистке Хатли-Брюер стоила политической карьеры Майклу Фэллону Фото: Twitter / Julia Hartley-Brewer

Глава военного ведомства Великобритании Майкл Фэллон подал заявление об отставке из-за вскрывшейся истории, которая порочит его репутацию. По информации СМИ, речь идет о факте домогательств.

Как сообщает «Газета.ру», 15 лет назад во время ужина на приеме Консервативной партии он потрогал за коленку журналистку Джулию Хартли-Брюер, чем вызвал ее негодование. Спустя годы эта история оказалась описана на страницах The Sun.

Между тем, сам Фэллон считает, что многие из обвинений в его адрес все-таки были ложными, однако в прошлом он действительно «вел себя ниже уровня, который требуется».

Письмо Фэллона главе британского правительства Терезе Мэй опубликовало BBC.

«Я размышлял над своим положением, и я теперь ухожу в отставку с должности министра обороны», — заявил Майкл Фэллон.

Таким образом, можно говорить о том, что разоблачения знаменитостей вышли на принципиально новый уровень. Ранее «URA.RU» сообщало, что обвинениям в сексуальных домогательствах подвергся ряд голливудских актеров и продюсеров, среди которых — Харви Вайнштейн, Кевин Спейси и Дастин Хоффман. Некоторым из них это стоило не только личной репутации, но и карьеры.