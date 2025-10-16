В Петербурге прекращено движение на одной из веток метро

Срочная новость
На «красной линии» метрополитена наблюдаются задержки в движении поездов, сообщают пользователи в telegram-каналах. Интервалы между поездами увеличились. По информации жителей, составы простаивают до 10 минут в направлении станции «Проспект Ветеранов». В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» подтвердили задержки и сообщили, что причина тому — неисправный состав.
