Посольство сообщило о состоянии задержанного в Сингапуре россиянина

Суд по делу задержанного россиянина в Сингапуре пройдет 21 октября
Россиянин содержится в хороших условиях
Сотрудники дипломатической миссии России посетили задержанного в Сингарупе россиянина. По данным посольства, гражданин содержится в нормальных условиях, и его состояние не вызывает опасений.

«Сотрудники посольства РФ в Сингапуре посетили задержанного россиянина, он содержится в нормальных условиях», — заявили в посольстве РИА Новости. Там добавили, что дипломаты продолжают оказывать ему необходимую консульскую помощь.

Сообщается, что окончательное решение относительно возможной экстрадиции задержанного в Соединенные Штаты пока не принято. В посольстве отметили, что данный вопрос остается предметом дальнейших судебных разбирательств и межгосударственных консультаций.

Было также указано, что следующее судебное заседание по данному делу назначено на 21 октября 2025 года. Представители дипмиссии подтвердили, что будут продолжать контролировать ситуацию и отстаивать права российского гражданина в соответствии с международным законодательством.

В Сингапуре задержали россиянина по запросу США, которые подозревают его в кибератаках на американские органы и добиваются экстрадиции. Российское посольство оказывает задержанному юридическую помощь и следит за ситуацией. США уже не впервые обвиняют россиян в киберпреступлениях, ранее также сообщалось о взломе американской судебной системы.

