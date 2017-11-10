У жителей столицы более высокие требования к качеству товаров
Москвичи платят за минимальный набор продуктов почти на тысячу рублей больше, чем жители регионов.
По данным Росстата, за 10 месяцев этого года минимальный продуктовый набор в субъектах Федерации поднялся в цене в среднем на 0,7%. В российской столице этот показатель составил почти 2%, пишет «Федеральное агентство новостей».
В октябре минимальный набор продуктов в регионах стоил 3714 рублей, а в Москве — 4530 рублей.
Тенденция, по мнению экспертов, связана с покупательской способностью жителей Москвы, а также с восстановлением доходов в столице и более высокими требованиями к качеству продуктов, отмечает телеканал 360.