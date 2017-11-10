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10 ноября 2017
10:39  10 ноября 2017 0

Москвичи платят за еду на тысячу рублей больше, чем жители в регионах

Виды Будапешта. Венгрия, колбаса, продукты питания, еда, фуа-гра, центральный рынок будапешта, гусиный паштет
У жителей столицы более высокие требования к качеству товаровФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москвичи платят за минимальный набор продуктов почти на тысячу рублей больше, чем жители регионов.

По данным Росстата, за 10 месяцев этого года минимальный продуктовый набор в субъектах Федерации поднялся в цене в среднем на 0,7%. В российской столице этот показатель составил почти 2%, пишет «Федеральное агентство новостей».

В октябре минимальный набор продуктов в регионах стоил 3714 рублей, а в Москве — 4530 рублей.

Тенденция, по мнению экспертов, связана с покупательской способностью жителей Москвы, а также с восстановлением доходов в столице и более высокими требованиями к качеству продуктов, отмечает телеканал 360.

Лев Истомин
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