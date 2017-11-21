Тиньков продает часть активов банка и страховой компании

02:39 21 ноября 2017 0

Ценные бумаги TCS Group наконец-то подорожали Фото: личная страница Олега Тинькова в сети Facebook

Около 12 млн глобальных депозитарных расписок (GBR) намерен продать владелец TCS Group, российский бизнесмен Олег Тиньков. Стоимость выставляемого на торги пакета составляет порядка 236 млн долларов США.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Лондонской биржи, в понедельник на закрытие торгов одна GDR стоила 19,7 долларов.

«На протяжении периода волатильности, который мы видели на рынке последние несколько лет, я поддерживал нашу историю и наших инвесторов и выкупал бумаги у тех, кто хотел их продать, — передает издание сообщение Олега Тинькова. — Сейчас, когда котировки наших бумаг восстановились, пришла пора продать часть пакета обратно в рынок».

Отметим, TCS Group объединяет компании «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование». GDR соответствует одной акции класса А, из них более 54% принадлежит Тинькову. Бизнесмен контролирует свыше 90% голосов акций класса А и В. Между тем GBR впервые подорожали с момента их размещения на рынке: в 2013 году они стоили 17,5 долларов США.

Как ранее писало URA.RU, в начале октября Олег Тиньков заявил о готовности создавать собственную криптовалюту. До этого миллиардер судился с блогерами, ведущими канал «Немагия»: скандал увеличил прибыли Тинькова на 400 млн долларов