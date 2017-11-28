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Главные новости Челябинской области
12:53  28 ноября 2017 0

В Челябинске молодой человек изнасиловал девушку, которую провожал домой

Операция
Девушка была в гостях у друзей, когда парень вызвался проводить ее домойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отдел полиции Курчатовского района Челябинска обратилась 25-летняя девушка с заявлением об изнасиловании. Она сообщила, что над ней надругался молодой человек, когда провожал ее домой.

Последний день выходных девушка проводила в гостях у друзей. Когда она собралась идти домой, один из молодых людей вызвался ее проводить. По дороге домой «джентльмен» начал проявлять знаки внимания, на которые девушка отвечала отказом. Не добившись взаимности, парень затащил жертву в кусты и изнасиловал, сообщает портал Telefakt.ru.

«По горячим следам совместно с оперативниками уголовного розыска был задержан 20-летний молодой человек, который подозревается в совершении преступления», — сообщил руководитель районного следственного управления СКР по Челябинской области Игорь Митрохин.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «изнасилование». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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