С полковника-миллиардера Захарченко снимут часть обвинений во взятках

Из дела по обвинению полковника МВД Дмитрия Захарченко следователи исключат эпизод со взяткой в виде дисконтной карты на 3.5 млн рублей в ресторане «Ла Маре». Карта, которой пользовался полицейский, как выяснилось, была зарегистрирована на генерал-майора полиции в отставке Алексея Лаушкина.
Близкий к следствию источник ТАСС, сообщил, что причастность Захарченко к эпизоду с дисконтной картой из ресторана сомнительна. Ранее стало известно, что полковнику-миллиардеру было предъявлено обвинение еще по трем эпизодам взяточничества. В частности, речь идет о взятке в размере 800 тысяч долларов от владельца ресторана «Ла Маре» Меди Дусса, дисконтной карте ресторана на 3,5 миллиона рублей, а также об «отдыхе в Сочи за счет главы компании „Газпром автоматизация“».
Взятка от ресторатора Дусса, как сообщало следствие, была получена Захарченко вместе с сообщниками: полковником ФСБ Дмитрием Сениным и генералом Росгвардии Алексеем Лаушкиным. За эти деньги они должны были обеспечить владельцу ресторана покровительство со стороны МВД за поставку продуктов из-за рубежа.
В общей сложности Захарченко было предъявлено пять эпизодов взяток. Сенин тоже обвинен во взятках и объявлен в розыск, а Лаушкин пока проходит по делу как свидетель.
В 2016 году полковника МВД Дмитрия Захарченко остановили полицейские на автомобиле, в котором были обнаружены более 1,5 млн рублей. Позже при обыске в квартире его сестры в баулах обнаружили еще 8,5 миллиарда рублей. Учет денег вела мать Захарченко — школьный учитель математики. Позже в ее квартире на Мичуринском проспекте обнаружили тайник с 19,5 млн рублей, а также 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Известно что мать вместе с дочерью покинули Россию. Захарченко и ряд свидетелей уверяют на суде, что деньги в квартиру им подкинули.
1 декабря Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, передав в пользу государства имущество родственников и знакомых бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Речь идет об имуществе на сумму около девяти млрд рублей. Это 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре иномарки премиум-класса.