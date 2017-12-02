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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:41  02 декабря 2017 0

С полковника-миллиардера Захарченко снимут часть обвинений во взятках

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У полковника-миллиардера была дисконтная карта в ресторан на 3,5 млн рублейФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Из дела по обвинению полковника МВД Дмитрия Захарченко следователи исключат эпизод со взяткой в виде дисконтной карты на 3.5 млн рублей в ресторане «Ла Маре». Карта, которой пользовался полицейский, как выяснилось, была зарегистрирована на генерал-майора полиции в отставке Алексея Лаушкина.

Близкий к следствию источник ТАСС, сообщил, что причастность Захарченко к эпизоду с дисконтной картой из ресторана сомнительна. Ранее стало известно, что полковнику-миллиардеру было предъявлено обвинение еще по трем эпизодам взяточничества. В частности, речь идет о взятке в размере 800 тысяч долларов от владельца ресторана «Ла Маре» Меди Дусса, дисконтной карте ресторана на 3,5 миллиона рублей, а также об «отдыхе в Сочи за счет главы компании „Газпром автоматизация“».

Взятка от ресторатора Дусса, как сообщало следствие, была получена Захарченко вместе с сообщниками: полковником ФСБ Дмитрием Сениным и генералом Росгвардии Алексеем Лаушкиным. За эти деньги они должны были обеспечить владельцу ресторана покровительство со стороны МВД за поставку продуктов из-за рубежа.

В общей сложности Захарченко было предъявлено пять эпизодов взяток. Сенин тоже обвинен во взятках и объявлен в розыск, а Лаушкин пока проходит по делу как свидетель.

В 2016 году полковника МВД Дмитрия Захарченко остановили полицейские на автомобиле, в котором были обнаружены более 1,5 млн рублей. Позже при обыске в квартире его сестры в баулах обнаружили еще 8,5 миллиарда рублей. Учет денег вела мать Захарченко — школьный учитель математики. Позже в ее квартире на Мичуринском проспекте обнаружили тайник с 19,5 млн рублей, а также 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Известно что мать вместе с дочерью покинули Россию. Захарченко и ряд свидетелей уверяют на суде, что деньги в квартиру им подкинули.

1 декабря Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, передав в пользу государства имущество родственников и знакомых бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Речь идет об имуществе на сумму около девяти млрд рублей. Это 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре иномарки премиум-класса.

Нина Калинина
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