19:34 10 ноября 2017 0

«120 миллионов долларов — ничего себе подкинули!» — удивился прокурор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать и сестра бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко заявили, что найденные у них в квартирах деньги им подбросили, рассказал прокурор в Никулинском суде Москвы. В надзорном ведомстве считают, что заработная плата родственниц подозреваемого (они работают педагогами) несоразмерна полученному имуществу.

«Они сказали, что это не их {деньги} — подкинули, такую версию они нам сейчас выдвигают. 120 миллионов долларов — ничего себе подкинули!» — цитирует представителя Генпрокуратуры Life.ru. Муж сестры Захарченко, подозреваемого во взяточничестве, также утверждает, что дело сфабриковано, передает Nation News.

Ранее сам экс-полковник утверждал, что накопил эти средства самостоятельно, откладывая деньги с зарплаты. Но прокурор в суде заявил, что стоимость изъятых у Захарченко средств не соответствует его официальному доходу. По словам представителей Генпрокуратуры, за 15 лет службы доход Захарченко составил 12 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Однако в квартире сестры Захарченко обнаружили почти 9 млрд наличностью в разной валюте, а у матери — тайник с 19,5 млн рублей, а также евро и доллары.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года за подозрение на получение взятки на сумму 7 млн рублей. В феврале 2017 года следователи выявили еще два коррупционных эпизода в биографии бывшего силовика.