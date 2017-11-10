{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Внимание! Боевики скрываются на автосервисах
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
19:34  10 ноября 2017 0

Родственники экс-полковника Захарченко заявили, что миллиарды им подкинули

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, купюры, пачка денег, счетная машинка
«120 миллионов долларов — ничего себе подкинули!» — удивился прокурорФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
все новости сюжета

Мать и сестра бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко заявили, что найденные у них в квартирах деньги им подбросили, рассказал прокурор в Никулинском суде Москвы. В надзорном ведомстве считают, что заработная плата родственниц подозреваемого (они работают педагогами) несоразмерна полученному имуществу.

«Они сказали, что это не их {деньги} — подкинули, такую версию они нам сейчас выдвигают. 120 миллионов долларов — ничего себе подкинули!» — цитирует представителя Генпрокуратуры Life.ru. Муж сестры Захарченко, подозреваемого во взяточничестве, также утверждает, что дело сфабриковано, передает Nation News.

Ранее сам экс-полковник утверждал, что накопил эти средства самостоятельно, откладывая деньги с зарплаты. Но прокурор в суде заявил, что стоимость изъятых у Захарченко средств не соответствует его официальному доходу. По словам представителей Генпрокуратуры, за 15 лет службы доход Захарченко составил 12 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей». Однако в квартире сестры Захарченко обнаружили почти 9 млрд наличностью в разной валюте, а у матери — тайник с 19,5 млн рублей, а также евро и доллары.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года за подозрение на получение взятки на сумму 7 млн рублей. В феврале 2017 года следователи выявили еще два коррупционных эпизода в биографии бывшего силовика.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров