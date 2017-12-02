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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:32  02 декабря 2017 0

На главную елку страны из бюджета потратят шесть млн рублей

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, елка, велосипедист, новый год, вечерняя москва
Елку в Москве поставят за шесть млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

В управделами президента РФ определили подрядчика, который займется установкой новогодней ели на Соборной площади Московского Кремля. Судя по сайту госзакупок, на монтаж и украшение праздничного дерева из бюджета выделили 5,943 млн рублей.

Заниматься установкой главной елки страны будет ООО «Специализированное монтажное предприятие 768». Компания стала единственным поставщиком. Установка дерева обойдется в 3,6 млн рублей. На украшение зеленой красавицы понадобится 1,075 млн рублей, а на ее демонтаж в феврале потратят еще 1,26 млн рублей.

Главную елку России планируют установить к середине декабря. В высоту новогоднее дерево будет достигать 30 метров.

Отметим, что в 2016 году на установку ели из бюджетных средств ушло 5,868 млн рублей.

Нина Калинина
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