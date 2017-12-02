На главную елку страны из бюджета потратят шесть млн рублей

В управделами президента РФ определили подрядчика, который займется установкой новогодней ели на Соборной площади Московского Кремля. Судя по сайту госзакупок, на монтаж и украшение праздничного дерева из бюджета выделили 5,943 млн рублей.
Заниматься установкой главной елки страны будет ООО «Специализированное монтажное предприятие 768». Компания стала единственным поставщиком. Установка дерева обойдется в 3,6 млн рублей. На украшение зеленой красавицы понадобится 1,075 млн рублей, а на ее демонтаж в феврале потратят еще 1,26 млн рублей.
Главную елку России планируют установить к середине декабря. В высоту новогоднее дерево будет достигать 30 метров.
Отметим, что в 2016 году на установку ели из бюджетных средств ушло 5,868 млн рублей.