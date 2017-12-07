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Главные новости Пермского края
14:04  07 декабря 2017 0

Аукционный дом рассекретил имя покупателя картины да Винчи у пермского олигарха

«Спасителя мира» купил саудовский принцФОТО: картина Леонардо да Винчи, «Википедия»

Картину итальянского мастера Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» для Лувра в Абу-Даби у пермского миллиардера Дмитрия Рыболовлева приобрел малоизвестный саудовский принц Бадер бен Абдулла бен Мохаммед бен Фархан аль-Сауд, который является другом наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда.

Имя покупателя картины «Спасителя» содержалось в документах аукционного дома Christie’s, пишет РБК со ссылкой на американское издание The New York Times. Как указывает издание, принц Бадер ранее не был известен как коллекционер предметов.

В ноябре аукционный дом сообщил, что картина «Спаситель мира», ранее принадлежавшая экс-владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву и проданная за рекордные 450 млн долларов, отправится в Лувр в Абу-Даби. Первоначальная цена лота — 100 млн долларов.

«Спаситель мира» датируется 1500 годом. Считается, что это последняя картина Да Винчи, которая держалась в частной коллекции. На полотне изображен Иисус Христос. В левой руке он держит стеклянный шар, правая же поднята в знаке благословения. Сам Рыболовлев купил работу в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера.

Ранее Дмитрий Рыболовлев потерял более 120 миллионов долларов, продавая полотна из своей коллекции на аукционе Christies. С молотка пермский миллиардер пустил картины Поля Гогена, Пабло Пикассо и Рене Магритта, сообщает Bloomber. Купленная Рыболовлевым в 2008 году картина Поля Гогена «Дом» за 54 млн евро (85 млн долларов по курсу на тот момент) была продана на аукционе всего за 20,3 миллиона фунтов стерлингов (25 млн долларов). При этом пермский миллиардер из этой суммы получит за картину примерно 22 миллиона долларов. Полотно Пабло Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина», купленное Дмитрием Рыболовлевым в 2010 году за 25 млн евро (35 млн долларов), ушло с молотка за 5,8 млн долларов. Картину «Область Арнхейм», принадлежащую кисти Рене Магритта, Рыболовлев в свое время приобрел за 43,5 млн долларов, а удалось ее продать лишь за 12,7 млн долларов с учетом комиссии аукционного дома.

Нина Калинина
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