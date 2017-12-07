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07 декабря 2017
06 декабря 2017
08:21  07 декабря 2017 0

Купленную у пермского олигарха картину Да Винчи выставят в Лувре. ФОТО

Рыболовлев продал картину Леонардо Да Винчи на аукционе в ноябре 2017 годаФото: Wikimedia Commons

В Лувре в Абу-Даби выставят картину итальянского мастера Леонардо Да Винчи «Спаситель мира», которую пермский миллиардер и бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев продал на аукционе за рекордные 450 миллионов долларов. При этом не уточняется, стал ли музей покупателем картины.

Сообщение, свидетельствующее о том, что Лувр Абу-Даби получил картину в свою коллекцию, появилось уже на странице музея в Twitter, пишет РБК.

Рыболовлев в ноябре 2017-го продал картину «Спаситель мира» на аукционе Christie’s, напоминает «Русская планета». После торгов произведение искусства стало самым дорогим в аукционной истории. Кто купил полотно у Рыболовлева — неизвестно.

«Спаситель мира» датируется 1500 годом. Считается, что это последняя картина Да Винчи, которая держалась в частной коллекции. На полотне изображен Иисус Христос. В левой руке он держит стеклянный шар, правая же поднята в знаке благословения. Сам Рыболовлев купил работу в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера.

Художественный музей Лувр Абу-Даби открылся в этом году в столице ОАЭ. Франция согласилась предоставлять в аренду картины из собственных музеев Лувру в Абу-Даби в 2007 году за сумму от 800 $ млн до 1 $ млрд.

Виктор Дорофеев
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