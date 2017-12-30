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30 декабря 2017
11:14  30 декабря 2017 0

Болельщик Сигурфлордбрадсен пожаловался на сложные названия городов в России

Подготовка к предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург
Иностранец удивился размеру РоссииФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Болельщик сборной Исландии по футболу по имени Гундермурд Сигурфлордбрадсен выразил свое отношение к хозяйке чемпионата мира по футболу в 2018 году. У фаната возникли сложности с произношением названий российских городов.

«Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли», — цитирует исландца RT. Болельщик признался, что у него вызвало затруднения произношение названий таких российских городов, как Москва, Сочи и Казань.

Ранее ряд футбольных сборных, которые вышли в финальную часть ЧМ-2018, выразили свое недовольство итогами жеребьевки. Спортсменам не нравятся далекие расстояния между городами. «Конечно, расстояния слишком велики. Наш заключительный матч в группе, он будто бы будет сыгран на другой стороне России», — возмутился главный тренер футбольной сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. Критики изменят свое мнение, побывав в Екатеринбурге, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты.

Юрий Викторов
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