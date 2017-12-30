Болельщик Сигурфлордбрадсен пожаловался на сложные названия городов в России

Болельщик сборной Исландии по футболу по имени Гундермурд Сигурфлордбрадсен выразил свое отношение к хозяйке чемпионата мира по футболу в 2018 году. У фаната возникли сложности с произношением названий российских городов.
«Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли», — цитирует исландца RT. Болельщик признался, что у него вызвало затруднения произношение названий таких российских городов, как Москва, Сочи и Казань.
Ранее ряд футбольных сборных, которые вышли в финальную часть ЧМ-2018, выразили свое недовольство итогами жеребьевки. Спортсменам не нравятся далекие расстояния между городами. «Конечно, расстояния слишком велики. Наш заключительный матч в группе, он будто бы будет сыгран на другой стороне России», — возмутился главный тренер футбольной сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. Критики изменят свое мнение, побывав в Екатеринбурге, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты.