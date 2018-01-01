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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:06  01 января 2018 0

«Дочка» РЖД определилась со стоимостью билетов в плацкарт

Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, проводница, аникеева наталья
В РЖД не будут поднимать стоимость билетов в поездахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя компания ОА «Российские железные дороги») сообщили, что не собираются индексировать тарифы на проезд в плацкарте с 1 января 2018 года. В компании уточнили, что аналогичное решение было принято и в отношении цен на билеты в общих вагонах поездов дальнего следования в России.

Заместитель руководителя «Федеральной пассажирской компании» Алексей Жигунов заявил, что базовые ставки на билеты в нерегулируемом сегменте не изменятся, пишет «Федеральное агентство новостей». Он также подчеркнул, что к этому сегменту относятся тарифы для купе, СВ и люкс.

По словам Алексея Жигунова, сейчас «Федеральная пассажирская компания», придерживается динамической системы ценообразования: стоимость билета зависит от времени приобретения билетов, а также спроса на них.

Согласно решению правления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, тарифы на проезд в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования в этом году не изменятся и останутся на уровне минувшего года, напоминает информагентство Nation News. В

2017 году стоимость билетов была повышена в плацкартных и общих на 3,9%, в купе, а в СВ и люксе — на 5%. В ситуацию вмешалась антимонопольная служба. Тогда РЖД сообщили о временном прекращении с 3 ноября продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, которые отправляются с 1 января 2018 года. Тогда пришлось вмешаться правительству. Премьер Дмитрий Медведев потребовал немедленно возобновить реализацию билетов в плацкартные вагоны.

Нина Калинина
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